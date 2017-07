Containerschule wird vorbereitet Für zwei Jahre soll ein Teil der Weidaer Grundschüler in einem Interimsgebäude lernen. Bisher sind die Vorbereitungen voll im Plan.

Während in der Weidaer Grundschule gebaut wird, müssen die Schüler in einen Containerbau umziehen. © Archiv/Lutz Weidler

Der Aufbau der Containerschule in Weida kommt gut voran. Das teilte Bauamtsschefin Ina Nicolai zuletzt im Stadtrat mit. Demnach seien die Medienanschlüsse verlegt. Zuletzt hätten Absprachen stattgefunden, was den Umzug in das Gebäude anbelangt. Der soll noch während der gerade laufenden Sommerferien über die Bühne gehen. „Wir sind voll im Plan“, so Nicolai. Ein Teil der Grundschüler in Weida wird ab dem kommenden Schuljahr zwei Jahre lang in Containern lernen. Mit dem Interimsgebäude soll sichergestellt werden, dass auch die Schüler aus Gröba und Merzdorf an dem Weidaer Standort unterkommen. Die Grundschule Am Storchenbrunnen (Alleestraße) wird zum Schuljahresende aufgelöst. Das sieht die Schulstandortplanung vor. Dazu gehört auch ein Neubau, der in einigen Jahren das alte Grundschulgebäude an der Magdeburger Straße ersetzen soll. (SZ/veb/stl)

