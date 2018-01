Containerschule stundenlang gesperrt Nach dem Sturm mussten die Kinder der Weidaer Grundschule zusammenrücken. Probleme gab es auch woanders.

Die Container hinter der 3. Grundschule wurden bereits wieder freigegeben. © Sebastian Schultz Die Container hinter der 3. Grundschule wurden bereits wieder freigegeben.

Auf dem Trinitatisfriedhof hat „Friederike“ massive Schäden verursacht.

Riesa. Die ersten Klassen der 3. Grundschule in Weida mussten am Freitag aus ihrem Ausweichquartier ausweichen. Sturm Friederike hatte am Vorabend zwei mächtige Pappeln vor dem Containerbau umgelegt. Sie waren zwar nicht auf das Gebäude gefallen, dennoch sperrte die Feuerwehr die Räume. Die Kinder wurden im Hauptgebäude untergebracht. Schon am Freitagmorgen haben Feuerwehrleute die beiden Bäume zersägt. Weil die Grundschule an der Alleestraße im vergangenen Jahr aufgelöst wurde und die Kinder an den Weidaer Standort gewechselt sind, hat die Stadt die Container auf dem Schulgelände aufstellen lassen. Schon im Laufe des Freitags wurden diese wieder für den Unterricht freigegeben. Auch vor der Grundschule an der Magdeburger Straße hat der Orkan einen Baum entwurzelt. Die Konifere hat den Zaun an einer Stelle zerdrückt, der Gehweg war am Freitagmorgen aber ebenfalls dank der Feuerwehr schon wieder frei.

Weitere Schäden an Schulgebäuden gab es zum Beispiel an der Oberschule am Sportzentrum. Dort hat der starke Wind Dachziegel auf einer Länge von etwa fünf Metern vom First geweht. Die Photovoltaikanlage war nach ersten Erkenntnissen nicht betroffen. An der Grundschule am Rathausplatz sind einige Ziegel und Kunstschieferplatten heruntergefallen.

Ebenfalls keine Gnade hatte „Friederike“ mit der Kirchgemeinde. „Am schlimmsten ist es auf dem Trinitatisfriedhof – 30 umgekippte Großbäume und auch die Trinitatiskirche ist betroffen“, schildert Friedhofsverwalter Andreas Wolf. An der Trinitatiskirche sind Dachziegel von zwei Seitendächern weggeweht worden. Sturmschäden ähnlichen Ausmaßes habe er in Riesa noch nicht erlebt, so Wolf. „Die Bäume sind teilweise auf die Gräber gefallen und haben Grabmale beschädigt oder zerstört.“ Manch Angehöriger denke nun, dass die Schäden über die Friedhofsverwaltung versichert seien und fragten deshalb nach. „Aber dem ist nicht so. Die Grabmale sind Eigentum der Nutzungsberechtigten und nicht bei uns versichert. In den seltensten Fällen deckt die private Hausratsversicherung solche Schäden ab. Deswegen muss dafür jeder selbst aufkommen“, erklärt Andreas Wolf. Die beiden Beerdigungen, die für Freitag anberaumt waren, konnten aber trotz der Verwüstung stattfinden. Die Friedhofsverwaltung sorgt nun für die Notsicherung. „Der Rest kann erst beräumt werden, nachdem unsere Versicherung die Schäden begutachtet hat“, erklärt Andreas Wolf. Diese ersetzte aber nur die Schäden an den friedhofseigenen Gebäuden und Wegen – auch die Bäume an sich seien versichert. So lang die Aufräumarbeiten noch laufen, bittet die Friedhofsverwaltung Spaziergänger, den Trinitatisfriedhof zu meiden. Auf dem Friedhof in Weida sind hingegen nur zwei Bäume umgefallen. Die Ruhestätte an der Alleestraße blieb weitgehend verschont.

Die Stadt beklagt des Weiteren umgestürzte Bäume im Stadtpark: eine Kastanie auf dem Hauptweg, eine Linde an Gartenanlage Am Reiter sowie ein Baum an der Zufahrt Leutewitzer Straße. An der Poppitzer Landstraße hat es gleich mehrere Bäume erwischt, am sowjetischen Ehrenfriedhof traf es eine Fichte. Auch auf der Nickritzer Straße lagen zeitweise umgefallene Bäume. Zudem wurden durch den Sturm Freileitungen der Straßenbeleuchtung zerstört, weil Bäume hineingefallen waren: an der Leutewitzer Dorfstraße, am Tännichtweg, an der Robert-Dißmann-Straße sowie An der Keppritz. An der Friedrich-Engels-Straße ist ein Verkehrszeichen umgefallen.



Die meisten der 62 Einsätze in Riesa fuhr die Feuerwehr am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 22.15 Uhr.

Knapp 70 Kräfte waren im Einsatz.

Räumliche Schwerpunkte lagen auf Poppitz, Leutewitz und Mautitz.

Die Feuerwehr hat Windgeschwindigkeiten von bis zu 104 Stundenkilometern gemessen.

Für die Zeit des Unwetters wurden die Einsätze von der Hauptwache am Forschungszentrum aus geplant. Inzwischen hat die Leitstelle in Dresden diese Aufgabe wieder übernommen.

Der Sturm hat auch Schäden am Dach der Hauptwache hinterlassen.

Quelle: Wehrleiter Egbert Rohloff

