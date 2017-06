Containerschifffahrt nach Hamburg eingestellt Der Elbepegel sinkt gerade wieder. Auch langfristig sieht es für den Fluss sehr schlecht aus.

Bei den Containern auf dem Kai ist Betrieb, aber kaum auf dem Wasser: ein aktueller Blick in den Riesaer Hafen. Der Betreiber musste jetzt seine Containerlinie per Schiff nach Hamburg unterbrechen, weil zu wenig Wasser in der Elbe ist. Trotzdem finden alle Transporte statt – allerdings per Lkw oder auf der Schiene. © Sebastian Schultz

Ruhe auf dem Wasser: Bei einem Pegelstand von 1,49 Meter in Riesa am Dienstagnachmittag tut sich am Hafen wenig. „Unsere Elbe-Containerlinie von Hamburg nach Riesa und zurück hat ihren Dienst vorerst eingestellt“, sagt Heiko Loroff, Geschäftsführer der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO). Er beobachtet derzeit den Pegel ganz genau. Schließlich ist der Wasserstand der Elbe entscheidend bei der Wahl des Transportwegs für Güter, die normalerweise per Schiff zum Ziel gebracht werden.

„Kein Kunde muss sich Sorgen machen“, sagt Loroff, „alle Transporte können auf Straße und Schiene umgeroutet werden.“ Deshalb sei es seinem Unternehmen im vergangenen Jahr gelungen, die Transportleistung konstant zu halten. Sie lag 2016 bei knapp 2,5 Millionen Tonnen. Den größten Anteil daran hatten aber Lkw-Ladungen mit mehr als 1,5 Millionen Tonnen. Eisenbahntransporte machten rund 750 000 Tonnen aus, weniger als 250 000 Tonnen Waren wurden per Schiff zum Ziel gebracht. Die Tendenz zeigt: Die Schiffstonnage im SBO-Verbund nimmt fast kontinuierlich ab. 2010 transportierten Schubschiffe und Lastkähne noch 500 000 Tonnen Ladung auf der Elbe. Die fünffache Menge ging damals per Lkw oder Eisenbahn auf Reisen.

2015 und 2016 waren für Loroff „schlechte Jahre für die Schifffahrt“. Besonders ungern erinnert er sich an das vorletzte Jahr. Sieben Monate lang konnte damals kein Frachtschiff fahren, weil der Wasserstand der Elbe zu niedrig war. Der Hafenchef ist davon überzeugt, dass die Elbe nur besser unterhalten werden müsste, um mehr Schifffahrtstage zu haben. „Es gab in der Vergangenheit immer längere Trockenperioden“, sagt Loroff. Zurzeit geht aber gar nichts mehr.

Die Aussichten für sein Unternehmen sind nicht gut, prognostiziert das Landesamt für Umwelt, Geologie und Landwirtschaft (LfULG). In einer Untersuchung aus dem vergangenen Jahr stellen die Wissenschaftler fest, dass Niedrigwassertage künftig deutlich häufiger werden als sie es aktuell sind. Ursache dafür seien die prognostizierten Klimaänderungen im Einzugsgebiet der Elbe. Im Klartext: Es wird heißer und trockener. Auch das Wasser aus den Moldau-Staustufen reicht ab etwa dem Jahr 2070 nicht mehr, um den Elbepegel in Dresden so zu regulieren, dass große Schiffe fahren können. Die Dampfschifffahrt in Dresden richtet sich darauf ein und plant neue Schiffe mit wenig Tiefgang.

Während in Riesa der Pegel am Dienstagnachmittag bei 1,49 Meter steht, sind es in Dresden zur selben Zeit nur 77 Zentimeter. Das reicht aus, dass die Dampfer der Weißen Flotte verkehren können – ist allerdings zu wenig, um die Schiffe auch voll auslasten zu können. Robert Rausch, Marketingchef der Flotte, saß mit am Tisch, als der Wasserstand in Dresden Thema bei den tschechischen Behörden war. „Wir haben unsere Wünsche geäußert“, beschreibt er das Treffen. Dabei kam heraus: In Usti (Aussig) sollte bestenfalls stets ein Pegel von 1,30 Meter gehalten werden, denn das bedeutet in Dresden einen Wasserstand von 90 Zentimetern. Das ist genug für die Ausflugsdampfer und Salonschiffe.

Fraglich ist, wie lange das funktioniert. Betreiber von Kreuzfahrtschiffen wie die Reederei Nicko Cruises mit den Schiffen Katharina von Bora und Frederic Chopin haben aus der Not schon eine Tugend gemacht. Die Elbe biete „eine einmalige natürliche Uferlandschaft, die anfälliger für Hoch- und Niedrigwasser ist, als die anderer Flüsse“, sagt Sprecherin Sandra Huck. Gäste auf den Nicko-Flusskreuzfahrtschiffen würden genau diese Naturbelassenheit schätzen. Und wenn es gar nicht weitergeht auf dem Wasser, steigen sie eben in Busse um. (mit SZ/csf)

