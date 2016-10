Containerplätze werden entfernt Drei Plätze mit Altglascontainern fallen weg, drei weitere werden anderswohin verlegt.

Die Stadt Coswig passt ihre Containerstandorte an die aktuellen Einwohnerzahlen und baulichen Veränderungen der vergangenen Jahre an. Das teilt die Verwaltung mit. Die Plätze am Eschenweg, an der Friedewaldstraße und an der Lindenauer Straße entfallen. Der Standort Breite Straße/Radebeuler Straße wird den Netto-Parkplatz an der Melanchthonstraße verlegt. Die Container am Hochhaus Radebeuler Straße 1/Dresdner Straße sowie an der Kötzschenbrodaer Straße 2 ziehen auf die Freifläche neben dem Parkhaus um und die Verlegung der Standorte ist für Montag geplant. Auch die Kleidercontainer ziehen im Zuge der Maßnahme mit um. Das Ordnungsamt Coswig weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Altglas werktags von 7 bis 20 Uhr eingeworfen werden darf. An Sonn- und Feiertagen ist es verboten. (SZ/pz)

