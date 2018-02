Containern für die Erinnerungs-Kultur Dresdens erstes Kultur-Festival in vier gelben Containern ist eröffnet: Das Programm bietet 100 Veranstaltungen in 10 Tagen.

Wer drinnen im Container keinen Platz mehr bekam, diskutierte draußen, oder sammelte Kieselsteine. © Henry Berndt

Dresden. Zehn Tage lang stehen vier gelbe Container an vier bekannten Plätzen in der Stadt: Neumarkt, Altmarkt, Postplatz und Theaterplatz. Aus Anlass des Gedenkens an die Kriegszerstörung Dresdens 1945 veranstaltet das Kultur-Bündnis „Weltoffenes Dresden“ unter dem Motto „Erinnern & Vergessen“ eine Reihe mit 100 Veranstaltungen zum Verhältnis von Geschichte, Gegenwart und Zukunft in der Stadt.

Laut der Veranstalter gehe es dabei auch um die „Veränderungen des Gedenkens und die Möglichkeit, Freiheit, Identitäten und Diversität in Vergangenheit und Gegenwart zu reflektieren und diese wichtigen Plätze der Stadt als Orte des Dialogs zu erleben.“

Am Samstag eröffneten Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange als Schirmherrin und Dresden OB Dirk Hilbert als Schirmherr die Veranstaltungsreihe im Container Nummer 3 auf dem Theaterplatz. „Wenn wir unser Menschsein erhalten wollen, dann ist der Dialog mit Andersdenkenden ungeheuer wichtig“, sagte Ministerin Stange, „genau darum geht es bei diesen Containern.“

Das Stadtoberhaupt gab sich kämpferisch und sagte: „Es ist wichtig, dass wir unsere Stadt zurückerobern.“ Zu dem Zweck will er auch am Samstagnachmittag an der Demo um 15.30 Uhr an der Karcherallee teilnehmen und mit vielen anderen gegen den von der NPD initiierten Aufmarsch protestieren. (szo/hbe)

zur Startseite