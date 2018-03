Containerlösung für Kitas wird geprüft Dippoldiswalde sucht nach einer Möglichkeit, mehr Kinder betreuen zu können. Container wären da die einfachste Variante.

Dippoldiswalde fehlen Betreuungsplätze. Einen Vorschlag, diese zu deckeln, kam im Stadtrat auf. © Symbolbild: dpa

Dippoldiswalde. In Dippoldiswalde läuft derzeit die Untersuchung möglicher Varianten, wie die Stadt zusätzliche Betreuungsplätze für Krippen- und Kindergartenkinder schaffen kann. „Wäre es nicht eine generelle Möglichkeit, Container aufzustellen, um damit weitere Kitaplätze in Dippoldiswalde einzurichten?“, fragte Klaus Walter, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, im Stadtrat an.

Die Container hätten gegenüber anderen Varianten den Vorteil, dass sie schnell aufgestellt werden können. Denn Dippoldiswalde rechnet bereits diesen Sommer mit einer Lücke von rund 45 Betreuungsplätzen. Derzeit gibt es keine Lösung, wie die Kinder untergebracht werden können, wenn sie alle in Krippe, Kindergarten oder Hort gehen wollen.

„Die Idee mit den Containern ist bereits in dem Variantenvergleich enthalten, den wir in Auftrag gegeben haben“, erwiderte Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler). Bis Mitte des Jahres soll das Ergebnis der Untersuchung vorliegen. Dann müsste der Stadtrat weiter entscheiden. (SZ/fh)

zur Startseite