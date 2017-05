Containerbrand zerstört Fenster Unbekannte haben Donnerstagnacht den Inhalt eines Container an der Carl-Maria-von-Weber-Allee angezündet.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Großenhain. Unbekannte haben Donnerstagnacht den Inhalt eines Container an der Carl-Maria-von-Weber-Allee angezündet. Das Behältnis, in dem Bauabfälle gelagert waren, brannte in vollem Umfang. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch mehrere Fensterscheiben eines benachbarten Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden ist noch nicht beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Freitagvormittag den Brandort untersucht. Angaben zur Brandursache liegen noch nicht vor. (SZ)

