Containerbrand-Serie in Riesa In der Nacht zum 1. Mai eilt die Feuerwehr von einem Feuer zum nächsten. Die Anwohner sind entsetzt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Hinter den Hochhäusern an der Riesaer Bahnhofstraße hat die Brandserie am Sonntagabend begonnen. Vermutlich arbeiteten sich der oder die Täter vom Stadtzentrum über die Pausitzer Delle nach Weida vor. © Eric Weser Hinter den Hochhäusern an der Riesaer Bahnhofstraße hat die Brandserie am Sonntagabend begonnen. Vermutlich arbeiteten sich der oder die Täter vom Stadtzentrum über die Pausitzer Delle nach Weida vor.

Am Humboldtring geriet die Lieferrampe des Supermarkts in Mitleidenschaft.

An der Dresdner Straße fingen die Holzpalisaden um die Container Feuer.

Ein Feuerteufel geht um: In der Nacht zum 1. Mai haben in Riesa Müllcontainer an acht Stellen gebrannt. Gegen 22 Uhr am Sonntag, 30. April, startete die Brandserie hinter den Hochhäusern an der Bahnhofstraße. Eine halbe Stunde später fingen Müllcontainer in der Klötzerstraße Feuer. Nach einer etwa dreistündigen Pause kam es zu einem weiteren Vorfall in der Pausitzer Delle. Schließlich setzte sich die Serie in Weida fort. In den frühen Morgenstunden des 1. Mai eilten die Riesaer Kameraden im Viertelstundentakt von Brandstelle zu Brandstelle. „Gegen drei Uhr häuften sich die Einsätze dermaßen, dass ebenfalls die Stadtteilfeuerwehren Riesa-Stadt und Riesa-Weida nachgefordert werden mussten“, hieß es am Montag vonseiten der Feuerwehrhauptstelle.

Acht Containerbrände in sechs Stunden – so etwas hat selbst der Riesaer Wehrleiter Egbert Rohloff noch nicht oft erlebt. „Das war schon heftig. In den letzten Monaten hat es immer mal wieder einzelne Fälle von Containerbränden in Riesa gegeben. Aber so eine Serie haben wir seit Jahren nicht gehabt.“

Das Ergebnis der nächtlichen Brandserie war am Feiertag noch deutlich zu sehen: geschmolzenes Plastik, angekokelter Müll. Zum Teil sind die Container so weit abgebrannt, dass kaum etwas davon übrig geblieben ist, außer die Achse mit den Rädern. Bis alle Überreste beseitigt und neue Müllcontainer aufgestellt sind, wird wohl einige Zeit vergehen. So war es zumindest bei zurückliegenden Fällen: In einer August-Woche des vergangenen Jahres waren erst zwei Container auf der Kurt-Schlosser-Straße abgebrannt, weniger Tage später hatten Unbekannte vier weitere Behälter an der Bahnhofstraße in Brand gesteckt.

Zuständig für neue Container ist das Entsorgungsunternehmen Remondis Elbe-Röder. Laut Unternehmensangaben kostet das Aufstellen eines neuen Behälters je nach Größe 30 bis 180 Euro. Die Mehrkosten tragen letztlich die Gebührenzahler.

Im sozialen Netzwerk Facebook macht sich Unverständnis über die neueste Riesaer Brandserie breit: „Es kann doch nicht sein, dass der oder die immer die Mülltonnen anzünden. Da stehen Autos rum, und es können auch Menschen gefährdet werden“, kommentiert Yvonne Rehfeld. Auch Anke Dachsel ist fassungslos: „Was ist hier los? Auch bei uns auf der Brandenburger Straße wurden zwei Altpapiertonnen abgefackelt in der Nacht. Schlimm ist das. Hoffe, die kriegen den Übeltäter.“

Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen der zuständigen Polizeidirektion in Dresden noch nicht vor. Die Polizei war laut Wehrleiter Egbert Rohloff an den Brandstellen mit vor Ort.

Die brennenden Container waren am langen Wochenende bei Weitem nicht die einzigen Einsätze, die die Kameraden in Atem hielten. So rückten die Riesaer Feuerwehrleute außerdem zu einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen an der Dr.-Külz-Straße sowie zu einer Person in Not an der Plauener Straße aus. Dort mussten die Einsatzkräfte Sonntagmittag eine Tür öffnen. Kurze Zeit später ging es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B 6 bei Oschatz.

zur Startseite