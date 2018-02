Containerbrand beschäftigt Ermittler Bei der Polizei läuft ein Verfahren zu dem Vorfall, bei dem ein Mann Anfang Januar gestorben war. Im Fokus steht das Opfer selbst.

Der Brand in einem Aufenthaltscontainer neben einem Asia-Imbiss an der Wainsdorfer Straße in Gröditz hatte sich am Abend des 5. Januar ereignet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den in Flammen stehenden Container löschen, den 48-Jährigen aber nicht mehr lebend aus dem Verschlag bergen. © Eric Weser

Gröditz. Zum Containerbrand in Gröditz von Anfang Januar läuft bei der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung mit Todesfolge. Das Verfahren richte sich gegen den Geschädigten selbst, so ein Polizeisprecher. Die Untersuchung des Brandortes habe ergeben, dass ein falscher Umgang des 48-jährigen Mannes mit einer Gasflasche zu dem Unglück geführt habe, bei dem dieser selbst ums Leben kam. Die Staatsanwaltschaft hat als Herrin des Verfahrens noch keine Entscheidung über dessen Ausgang gefällt. Es sei aber davon auszugehen, dass die Ermittlungen eingestellt werden, heißt es von der Polizei.

