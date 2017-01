Container und Balkon in Flammen

Kleidercontainer in Brand gesetzt Heidenau. Unbekannte haben am Sonntagnachmittag an der Käthe-Kollwitz-Straße in Höhe des Rewe-Marktes den Inhalt eines Altkleidercontainers in Brand gesetzt. Dabei entstand ein Schaden von knapp 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Pirna oder die Dresdner Polizei unter 03514832233 entgegen.

Zusammenstoß auf Kreuzung Wilsdruff Am Freitagabend befuhr ein 37-Jähriger mit einem Ford die Straße Zur Erholung im Wilsdruffer Ortsteil Kesselsdorf. An der Kreuzung zur Straße Am Wüsteberg stieß der Fahrer mit einem VW zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die zum Unfallort gerufenen Polizisten stellten fest, dass der 37-Jährige alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Einbrecher scheitern am Automaten Heidenau. Einbrecher hatten sich in der Nacht zu Freitag den Münzeinzahlautomaten in der Volksbank auf der Heidenauer Haeckelstraße vorgenommen. Doch sie scheiterten an dem sehr sicheren Gerät, sagt Volksbankchef Hauke Haensel. Der Automat ist weiterhin nutzbar, es müssen nur die Beschädigungen beseitigt werden. Die Bank geht von einem Sachschaden von maximal 1000 Euro aus.