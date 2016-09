Container in Flammen Noch ist nicht klar, wie es zu dem Brand auf dem Zeltplatz kam.

© Symbolfoto: Steffen Füssel

Am Donnerstagabend, gegen 21.45 Uhr, brannte auf einem Zeltplatz an der Straße An der Talsperre im Ortsteil Kriebethal ein Restmüllcontainer. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr löschten die Flammen.

Verletzt wurde niemand. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Wie die Polizei informiert, dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. (DA)

