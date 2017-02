Container aufgebrochen Es ist schon nahezu üblich, dass Großbaustellen ins Visier von Einbrechern geraten. Jetzt war die Bahn in Großenhain dran.

Ein Baucontainer wurde aufgebrochen. © Brühl

Unbekannte sind vermutlich schon in der Montagnacht in einen Bürocontainer der Bahn An der Bergbrauerei eingebrochen. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. In der Folge stahlen sie zwei Benzin-Flex im Wert von etwa 1400 Euro. Der entstandene Gesamtsachschaden am Container beläuft sich auf rund 250 Euro.

