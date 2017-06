Container als Klassenzimmer Bautzens Grundschulen sind voll, doch die Zahl der Kinder steigt weiter an. Deshalb muss eine schnelle Lösung her.

Kommen nach Bautzen auch solche Schulcontainer, wie sie hier vor der Grundschule in Leppersdorf stehen? © Willem Darrelmann

Die Stadt Bautzen hat in den nächsten Jahren große Probleme, alle ihre Grundschüler in den bestehenden vier Grundschulen unterzukriegen. Nun überlegt die Verwaltung, an einigen Einrichtungen Containergebäude aufzustellen, um über ausreichend Klassenräume für den Unterricht zu verfügen. Laut Thomas Groß, Leiter des Bildungs- und Sozialamtes, handle es sich dabei um eine Übergangsmaßnahme, bis die geplante fünfte Grundschule eröffnet werde. „Wir beschulen die Kinder an der Kapazitätsgrenze und brauchen für ein bis zwei Jahre eine Interimslösung“, sagt Groß zur aktuellen Situation. Die alte Gagarinschule in Gesundbrunnen, die bisher bei Sanierungen als Ausweichstätte gedient hat, sei inzwischen verschlissen. Sie lasse sich als Interimsstandort so nicht mehr über Jahre weiterbetreiben.

Die Spreestadt erlebt derzeit ein Geburtenhoch und muss darauf schnell mit zusätzlichen Betreuungsplätzen reagieren. So plant man gerade eine neue Kindertagesstätte am Schützenplatz. Außerdem soll eine fünfte Grundschule in einem ehemaligen Gebäude des Berufsschulzentrums an der Löbauer Straße eingerichtet werden. Dazu muss Bautzen zunächst das Haus vom Landkreis kaufen. Im Anschluss würde der Umbau des Standortes erfolgen. Unter anderem muss die Turnhalle neu errichtet werden. Die neue Grundschule mit zwei Klassenzügen soll voraussichtlich 2020/21 in Betrieb gehen. (SZ/ma)

