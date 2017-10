Computerlehrgänge für die Generation 55 plus

Der Beginn der Computerkurse der Volkssolidarität für Senioren muss aus organisatorischen Gründen verschoben werden. Start ist nun voraussichtlich am Freitag, 20. Oktober, 15 Uhr. In zwölf Wochen bekommen die Teilnehmer Einblicke in den Umgang mit Computer und Internet. Weiterhin bietet die Volkssolidarität einen Kurs zur Fotobuchgestaltung an. Das Wissen zum Umgang mit den Neuen Medien wird von Schülern des Döbelner Gymnasiums vermittelt. Unterrichtsort ist das Computerkabinett des Lessing-Gymnasiums in Döbeln an der Straße des Friedens 9.

Interessierte Anfänger und Fortgeschrittene können sich noch unter Telefon 03431 705864 bei Sibylle Franze bei der Volkssolidarität anmelden. (DA)

