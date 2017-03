Aus dem Gerichtssaal Computerfehler schamlos ausgenutzt Ein 33-Jähriger hat Papiertaschentücher en gros verschoben. Das kommt ihm jetzt teuer zu stehen.

Auch mit Papiertaschentüchern kann man kriminell werden. Der 33-jährige Angeklagte war seit 2006 Speditionsleiter einer Waldheimer Firma. In dieser Funktion war er dafür zuständig, dass Zellstoffartikel, die in Kriebstein hergestellt wurden, die Kunden erreichten. Er sah, dass die Datenerfassung einzelne Paletten aufgrund eines Systemfehlers nicht registriert hatte. Das nutzte er schamlos aus. Von Mai 2014 bis Februar 2016 soll er 80 Mal insgesamt 99 Paletten im Wert von rund 36 000 Euro beiseite geschafft haben, um sie auf eigene Rechnung zu verkaufen. Wegen der Taten stand er jetzt vorm Amtsgericht Döbeln.

Gleich zu Beginn der Verhandlung gesteht der Angeklagte. „Es ist richtig, was in der Anklageschrift steht“, sagt er. Dazu sei es gekommen, als ihn 2014 ein Bekannter anrief und fragte, ob er Waren für ihn habe. Mit dem Mann hatte er vor Jahren Restpostenverkäufe getätigt. Obwohl der Angeklagte zuerst nein gesagte hatte, rief der Bekannte später erneut an. Weil der Beschuldigte von dem Systemfehler im Computersystem wusste, stellte er die nicht registrierten Paletten für seinen Bekannten beiseite. Dessen Firma wurde regelmäßig von der Speditionsfirma mit Produkten beliefert. Als er Waren abholte, war auf dem Lkw noch Platz. Der Beschuldigte stellte die nichtregistrierten Paletten mit dazu. „Das fiel nicht auf“, sagt er in der Verhandlung. Pro Paletten erhielt er 65 bis 95 Euro. „Für Taschentücher gab es mehr, für Kosmetiktücher weniger. Ich weiß nicht mehr, warum ich das gemacht habe.“

Herausgekommen war die Veruntreuung, weil die Paletten in Geschäfte geliefert wurden, für die sie nicht bestimmt waren. So fand ein Restpostenhandel Paletten mit anderem Namen. Als der Deal aufflog, verlor der Angeklagte seinen Job.

Richterin Marion Zöllner verurteilt den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Als Auflage muss er 3 000 Euro an den Kinderschutzbund Kreisverband Döbeln zahlen.

