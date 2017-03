Computer laufen zu langsam Im Rathaus muss die Technik erneuert werden. Die alten Geräte erfüllen aber noch einen guten Zweck.

Der Stadtrat hat die Bürgermeisterin beauftragt, über den Zweckverband Kisa neue Computertechnik für das Rathaus anzuschaffen. Die Kosten liegen bei knapp 19 000 Euro. Die Stadtverwaltung hatte zuletzt 2011 und 2012 die Mitarbeiter der Verwaltung mit PC-Technik ausgestattet. 2015 lief die Pflege des Betriebssystems der Rechner aus, weshalb alle Computer auf das Betriebssystem Windows 10 umgestellt wurden. Durch diese Umstellung und das Anpassen der Software liefen die Rechner zunehmend langsamer. Die weitere Entwicklung der Software zwinge die Verwaltung deshalb dazu, die Verwaltungsmitarbeiter mit neuer PC-Technik auszustatten. Ein weiteres Hinausschiebens des PC-Tausches sei nicht mehr vertretbar. Die Technik soll über den Zweckverband Kisa gekauft werden. Dadurch profitiere man unter anderem von Rabatten für Großkunden. Außerdem sei damit gesichert, dass die PC den bestehenden und künftigen Anforderungen der durch die Stadt genutzten Großrechnerprogramme von Kisa entsprächen.

Die neuen Computer müssten bis spätestens Mai aufgebaut werden, damit in den Sommerferien die bisher genutzten Verwaltungscomputer in die Grundschule umgesetzt werden können. Durch Umsetzen und Aufrüsten der Verwaltungscomputer könnten die Schüler-Compter ausgetauscht und wieder lauffähig für aktuelle Lernsoftware gemacht werden. Dadurch würden in der Schule Kosten gegenüber einer Neuanschaffung gespart. (SZ/jm)

