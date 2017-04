Commerzbank gewinnt Kunden Die Bank leistet sich das kostenlose Girokonto weiterhin und spart dafür wohl Personal.

Commerzbank setzt aufs Netz statt auf Überweisungsformulare. © CB

Die Commerzbank gewinnt derzeit jede Woche fast 5 000 neue Kunden. Die Diskussion um die Gebühren für das Abheben von Bargeld am Geldautomaten, die vergangene Woche die Gemüter erhitzte, ließ den Zustrom deutschlandweit sogar auf 16 000 ansteigen, berichtete am Donnerstag Joachim Hecker, verantwortlich für das Privatkundengeschäft in der Region Dresden.

„Wir haben in unseren sieben Stadtfilialen in Dresden, Radebeul, Riesa, Meißen und Pirna im vergangenen Jahr netto 4 400 neue Kunden gewonnen“, so Hecker. Damit stieg die Zahl der betreuten Privat- und Geschäftskunden auf 124 100. Hauptlockmittel ist das kostenlose Girokonto. Das klare Bekenntnis, keine Filialen schließen zu wollen, sei ein weiterer Beweggrund zum Wechsel, betont der Banker.

Warum kann sich die zweitgrößte deutsche Bank das leisten und die Konkurrenz offenbar nicht? Diese Frage beantwortet Hecker mit dem Verweis auf die konsequente Digitalisierung. „Die Konkurrenz hat sich für Kostensenkungen entschieden, wir haben eine einheitliche, digitale Plattform. Mit einer Bank auf Papier klappt das nicht“, betont der Banker. Auf der im Oktober 2016 eingeführten Vertriebsoberfläche „One“ können Bankberater und Kunde auf derselben Plattform Informationen einsehen und Vorgänge bearbeiten. Wenn das funktioniert, lassen sich Skaleneffekte ausnutzen. „Wir verdienen damit wirklich Geld“, so Hecker. Vorstandschef Martin Zielke will die Bank zu einem Technologieunternehmen umbauen. „Einfacher, schneller, effizienter“, lautet seine Ansage. Dazu müssen rund 1000 Hintergrundprozesse digitalisiert werden, um das Ziel zu erreichen, bis 2020 zwei Millionen neue Privat- und Firmenkunden zu gewinnen. Gelingen soll das durch attraktive neue digitale Angebote wie etwa die Ratenkreditplattform, auf der sich ab kommender Woche ein Konsumentenkredit in zehn Minuten online abschließen lassen soll. Auch eine Baufinanzierungs-App ist auf dem Weg, mit der Immobilienkäufer innerhalb weniger Stunden eine verbindliche Zusage für die Finanzierung erhalten können. Die Commerzbank will bis 2020 ihr Baufinanzierungsvolumen um 40 Prozent steigern. Im vergangenen Jahr ist das Neugeschäft mit Immobilienkrediten in der Region Dresden von 180 auf 204 Millionen Euro gewachsen.

Auch im Firmenkundengeschäft mit 2 500 mittelständischen Unternehmen in der Lausitz bis zum Vogtland – 100 Kunden mehr als im Vorjahr – wird auf digitale Angebote gesetzt sowie eine intensivere Betreuung bei Exportgeschäften oder Wahrungs- und Rohstoffabsicherung. Um das zu gewährleisten, werden die kleinen Firmenkunden mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro künftig von den Beratern im Privat- und Geschäftskundengeschäft betreut. „Das ist ein richtiger Schritt. So können wir uns stärker auf die Kunden mit einem Jahresumsatz von 50 bis 100 Millionen Euro konzentrieren“, betont Burkhard von der Osten, Niederlassungsleiter Firmenkunden in Dresden.

Die Digitalisierung bietet nicht nur Chancen, sie birgt auch Jobrisiken. Im Zuge des Umbaus der Commerzbank sollen 9 600 Stellen abgebaut werden. Wie, darüber wird seit Mittwoch mit dem Betriebsrat verhandelt. Wie die Niederlassungen in Sachsen mit insgesamt 1 248 Mitarbeitern davon betroffen sein werden, könne man noch nicht sagen. „Es wird noch Monate dauern, bis dafür konkrete Zahlen vorliegen werden“, so von der Osten. Die beiden Dresdner Commerzbankchefs sind sich der langen Unsicherheit bewusst, versicherten jedoch, dass der Abbau so sozialverträglich wie möglich ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen soll.

