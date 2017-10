Comedy im Knast Matthias Machwerk tritt in der JVA Waldheim auf. Zwischen den Erwartungen und der Realität liegen Welten.

Der Künstler und Kabarettist Matthias Machwerk ist am Sonntagnachmittag in der JVA Waldheim vor Gefangenen aufgetreten. Es war das erste Mal, dass er seine Show hinter Knastmauern präsentiert hat. © Dietmar Thomas

Die Deutschen haben den BH und die Sozialversicherung erfunden. „Sie hatten eben schon früh die Angst, dass es abwärts geht.“ Das ist nur einer der Witze, die Matthias Machwerk am Sonntag in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Waldheim zum Besten gibt. Der Dresdner Kabarettist spielt auf Einladung der JVA und des Kunst- und Literaturvereins für Gefangene mit Sitz in Dortmund. „Wir bieten seit vier Jahren regelmäßig derartige Veranstaltungen an. Ein Comedy-Programm ist Premiere“, sagt Steffen Rost, Sicherheitsbeauftragter der JVA. Doch viele Plätze im bestuhlten Mehrzweckraum bleiben leer. Nur etwa 20 Gefangene haben sich eingefunden. Und das, obwohl Machwerks Programmtitel lautet: „Frauen denken (noch immer) anders – Männer nicht. Alles über Liebe, Sex und lockere Schrauben.“ Warum nur so wenige gekommen sind, kann sich Rost nicht erklären. Die Gefangenen – vom Sexualstraftäter bis zum Mörder ist alles dabei – grüßen freundlich, machen es sich zum Teil mit Chips gemütlich. „Der harte Kern ist ja da“, sagt ein älterer Mann. Das bestätigt Rost: „Man merkt es schon: Die, die sich draußen mit solchen Veranstaltungen beschäftigt haben, nehmen teil.“

Matthias Machwerk, der eigentlich Matthias Jahn heißt, hatte erwartet, vor etwa 100 Leuten zu spielen. „Ich wusste nicht, dass der Vollzug so liberal ist, dass es so viele verschiedene Freizeitbeschäftigungen gibt.“ Er dachte, seine Show wird eine bunte Abwechslung im tristen Knastalltag. „Aber da habe ich mich wohl geirrt“, sagt der 49-Jährige. Sein Programm zieht er trotzdem durch. „Ich habe leichte Sachen gewählt. Mit politischem Kabarett brauche ich hier wohl niemandem kommen“, meint er. Sein Auftritt dauert eine knappe Dreiviertelstunde. Zwischendurch erkundigt er sich bei seinem Publikum, ob es ihnen gefällt. Sie bejahen. „Es war ganz schön zäh. Bei so wenigen Leuten kommt kaum eine Resonanz“, sagt Jahn. Die Gefangenen selbst sind überrascht, dass so wenige Insassen da waren. „Eigentlich hatten mehr Interesse signalisiert. Aber uns hat’s wirklich gut gefallen“, sagt ein jüngerer Mann, der sich um die Tontechnik gekümmert hat. Er und ein weiterer Häftling sind Mitglied in der Musikgruppe der JVA.

An derartigen Veranstaltungen dürfen prinzipiell alle Gefangenen teilnehmen – unabhängig davon, welches Verbrechen sie hinter die Knastmauern gebracht hat. „In der JVA Waldheim sitzen Ersttäter, die eine Freiheitsstrafe zwischen zwei Jahren und lebenslänglich bekommen haben“, erklärt Steffen Rost. Künstler Matthias Jahn sei trotz der Umstände dankbar für die Erfahrung, einmal hinter Gittern auftreten zu können, sagt er.

