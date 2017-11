Tischtennis Comeback unter falscher Flagge Nicht minder erfolgreich: Der Döbelner Olaf Dathe spielt jetzt für den BSC Freiberg.

Olaf Dathe feierte mit einem dritten Platz beim Landesranglisten-Turnier nach langer Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback. © Jörg Schreiber

Döbeln. Genau vor einem Jahr gewann Olaf Dathe zum dritten Mal nach 2007 und 2008 das sächsische TOP-12-Landesranglistenturnier der Senioren. Doch nur wenige Tage später verletzte sich der 51-jährige Döbelner, der mittlerweile in Freiberger Diensten steht, schwer und musste mehrere Wochen pausieren. Auch der Wiedereinstieg im Verlauf der zweiten Halbserie blieb nur ein kurzes Intermezzo, denn schon nach zwei Spieltagen war es mit den Auftritten in der Meisterschaft vorbei, brach die alte Verletzung erneut auf.

Nunmehr scheint Dathe wieder fit zu sein. Das Knie hält und der Erfolg ließ auch nicht lange auf sich warten. Am Reformationstag belegte Olaf Dathe Rang drei beim wichtigsten sächsischen Ranglistenturnier für Senioren. „Unter den Bedingungen der vergangenen Saison war es ein sehr guter Einstand für mich. Ich merke schon noch, dass die Spielpraxis etwas fehlt, aber ansonsten läuft es schon wieder recht gut“, sagte er.

Nur Ronny Feistel vom SV Remse und Torsten Hanke vom SV Dresden-Mitte waren noch besser als er, wobei sich Dathe dem Elbestädter in der Endabrechnung mit nur einem Satz Differenz geschlagen geben musste. Ansonsten hatten beide Spieler zwei Niederlagen in ihrer Bilanz.

Dass es aber überhaupt so weit nach vorn gehen konnte, lag auch an der kämpferischen Einstellung des Titelverteidigers. Denn im Duell mit dem Leipziger Christian Klas lag er bereits mit 0:2 zurück. Doch in den Durchgängen drei, vier und fünf drehte der Mittelsachse das Spiel und gewann in fünf Sätzen. Für den Neu-Freiberger bedeutete der dritte Platz aber nicht nur ein gelungenes Comeback, sondern auch gleichzeitig die direkte Qualifikation für die Sächsischen Meisterschaften der Senioren.

Auch Sven Feustel, Ex-Mannschaftskamerad von Olaf Dathe und viele Jahre für den Döbelner SV aktiv, ging bei dieser Veranstaltung an den Start und belegte Rang sieben. (DA/jsc)

