Comeback für den guten Zweck Nach einem Jahr Pause stehen sich am Freitag die Sportler des VfL Waldheim 54 und des SV Aufbau Waldheim gegenüber.

Nachdem beim vorerst letzten Aufeinandertreffen der Waldheimer Hand- (in blau) und Fußballer im Jahr 2014 die Aufbau-Kicker mit einem 33:28-Sieg die sportliche Bilanz zum 2:2 ausgeglichen haben, geht es diesmal für beide Teams darum, vorzulegen. © Archiv/André Braun

Nach einem Jahr der Pause ist es Freitag so weit: In der Waldheimer „Werner-Melzer-Stadtsporthalle werden sich zum fünften Mal die Handballer des VfL 54 und die Fußballer des SV Aufbau in einem Benefizspiel für einen oder gleiche mehrere gute Zwecke gegenüberstehen. Der Erlös des Spieles geht zu gleichen Teilen an die fünf Kindertagesstätten der Stadt Waldheim und wird zweckgebunden für die Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten sein.

„Wir haben im vergangenen Jahr bewusst pausiert. Einfach, damit sich die Sache nicht totläuft und um die Zeit zu nutzen, neue Ideen zu sammeln“, sagt Matthias T. Poch, Geschäftsführer des Döbelner Anzeigers und Vorstandmitglied des VfL Waldheim 54, der sich bereits seit sechs Jahren aktiv in die Organisation des Benefizspieles einbringt. Und gerade von den Ideen gäbe es bei dieser Auflage, die auch von zahlreichen einheimischen Gewerbetreibenden und Firmen unterstützt wird, eine Menge. Zwar werden die sportlichen Kontrahenten aus der Handballverbandsliga und der Fußballkreisoberliga auf eine Wettschuld verzichten, dafür aber müssen sich die Spieler beider Mannschaften für jeweils 10,-Euro ihren Platz im Team erkaufen. Und auch bei den Mannschaftsaufstellungen erleben die hoffentlich vielen Zuschauer so manche Überraschung, werden doch Prominente aus der Region die Schuhe schnüren und die Veranstaltung unterstützen. Diese werden vor Anpfiff der Begegnung beiden Mannschaften zugelost, wobei der bekannteste Mitspieler wohl der aus Waldheim stammende ehemalige Regionalligafußballer des 1. FC Magdeburg, Andy Müller, sein wird.

Die sportliche Auseinandersetzung beginnt pünktlich 19.30 Uhr mit einer halben Stunde Fußball auf Kleinfeldfußballtore. Dabei zählen die Tore der Fußballer einfach und die Treffer der Handballer doppelt. Nach einer zehnminütigen Pause gibt es dann die zweite Halbzeit, die im Handball ausgetragen wird. Dabei zählen die Treffer der Handballer einfach und die der Fußballer dreifach.

„Letztendlich kommt es aber nicht auf das Ergebnis an, sondern dass für den guten Zweck noch mehr zusammenkommt wie 2014, als beide Vereine dem Regenwaldprojekt der Grundschule immerhin 1 078,79 Euro übergeben konnten“, so Poch, der trotz allen Spaßes den sportlichen Ehrgeiz natürlich dennoch nicht ganz in den Hintergrund stellen will.

„Weder die Hand- noch die Fußballer brauchen Verletzte, deshalb geht es vor allem um den Spaß. Es soll Kohle rauskommen, am besten mehr als vor zwei Jahren, damit jede der fünf Kindertagesstätten so viel wie möglich in Empfang nehmen kann“, sagte auch Aufbau-Vorsitzender Lutz Schmidt und VfL-Vorsitzender Thomas Berger, der sich selbst als VfL-Coach auf die Bank setzt, pflichtet ihm bei: „Auf alle Fälle! Das ist das grundsätzliche Anliegen. Da ist das Ergebnis Nebensache. Alle Beteiligten sollen einfach nur Spaß haben, mehr ist an diesem Abend gar nicht gewollt!“

zur Startseite