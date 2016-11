Coloradotanne für den Obermarkt Der fast 14 Meter hohe Weihnachtsbaum stammt diesmal aus Westewitz. In Döbeln gab es wenig Angebote.

Auf dem Döbelner Obermarkt wurde am Dienstag der Weihnachtsbaum aufgestellt. Die Coloradotanne ist 13,5 Meter hoch und stammt aus Westewitz. © Jens Hoyer

Am Dienstagnachmittag schwebte er ein, der Baum, der den Döbelner Obermarkt in der Weihnachtszeit schmücken soll. Die prachtvolle Coloradotanne stammt diesmal aus Westewitz. In Döbeln habe es zwar auch ein Angebot gegeben, aber dieser Baum soll noch ein Jahr stehen bleiben und wachsen, meint Stadtgärtner Gerd Lauterbach.

Die aufgestellte Tanne hat eine Größe von 13,50 Metern. Werner Schönfuß hatte sie vor 25 Jahren neben sein Eigenheim in Westewitz gepflanzt. Sie stand frei, das Licht konnte von allen Seiten heran, sagte er. „In den vergangenen Jahren ist sie ganz schön ins Kraut geschossen. Ich hatte Angst, dass die Wurzeln die Kanalisation verstopfen.“

Den Baum aus dem Garten zu holen, war nicht einfach. Der Baum stand etwa 15 Meter von der Straße entfernt. Deshalb musste der große Autokran der Firma Hübler ran, um den 1,8 Tonnen schweren Weihnachtsbaum auf den Spezialtransporter zu legen.

Das Herunterheben auf dem Obermarkt übernahm dann wie gewohnt Bernd Petrasch mit seinem kleineren Tatra-Kran. Eine Menge Leute blieben stehen, um das Prozedere zu beobachten. Zum ersten Mal kann der Baum so richtig am übernächsten Wochenende wirken. Dann wird die Eisarena eröffnet. Der Weihnachtsmarkt folgt eine Woche später.

zur Startseite