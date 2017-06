Colmnitzer geben ihren Senf dazu Essig Schneider aus Colmnitz hat das Sortiment erweitert. Wie die neuen Geschmacksrichtungen entwickelt werden.

Ulrike Schneider stellt unter anderem aus Senfkörnern, Wasser und Gewürzen Senf in der Produktionsküche des Familienunternehmens in Colmnitz her. Die Senfkörner unterscheiden sich nicht nur in der Farbe, sondern vor allem auch in der Schärfe. © Karl-Ludwig Oberthür

Ein Hauch von Senf liegt in der Luft. Und der kommt nicht von ungefähr, denn in einem großen Behälter in der Produktionsküche des Familienunternehmens Essig Schneider ist Maische angesetzt. Aus Senfkörnern, Essig, Wasser, Zucker, Salz und Gewürzen entsteht hier unter anderem der Bärlauchsenf, der seit Kurzem im Sortiment ist. Senf wird bei Schneiders ganz traditionell hergestellt. Die Maische wird über zwei Tage kalt angesetzt. „So landen die Inhaltsstoffe alle im Senf.“ Mit einem Schlauch wird der Ansatz anschließend auf die Senfmühle gebracht. Um ein besonders gutes Ergebnis zu erzielen, kommt der Senf nach dem ersten Mahlgang ein zweites Mal auf den Mühlstein. Für 100 Kilogramm brauchen die beiden Mühlen etwa 1,5 Stunden. Danach muss der Senf mindestens einen Tag stehen, bis er abgefüllt werden kann. „Der extrascharfe Speisesenf ist unser Ursprungssenf, alle anderen sind später dazugekommen.“ Die Grundsorten wie Hausmacher Senf mittelscharf oder süß werden ein- bis zweimal in der Woche hergestellt, alle anderen nach Bedarf. Seit 2008 produziert das Unternehmen neben Essig auch Senf. Mehrere Sorten gehören mittlerweile fest zum Sortiment, das ständig erweitert wird. „Meist Anfang des Jahres machen wir uns Gedanken, was wir Neues kreieren könnten.“ Gemeinsam mit ihren Kindern – ihre Tochter arbeitet bereits im Unternehmen mit – mache sie sich dann an die Arbeit. „Man hat eine Idee, probiert etwas, lässt es dann auch wieder stehen und fängt unter Umständen wieder von vorne an.“ Manchmal dauere es bis zu einem Jahr, bis eine neue Sorte ganz ausgetüftelt ist. „Klar sind unsere Geschmäcker auch verschieden, aber man findet sich dann schon.“ Manchmal werde auch der Freundeskreis zur Verkostung gebeten. „Wichtig ist am Ende, dass man hinter dem Produkt stehen kann.“ Dieses Jahr sind die Sorten Bärlauch, Meerrettich, Preiselbeere und Feige neu auf den Markt gekommen. Vor allem die Kombination mit Frucht sei im Trend. Bei der Senfherstellung werde besonders Wert darauf gelegt, keine Konservierungsstoffe außer Essig zu verwenden und auch auf Geschmacksverstärker oder künstliche Aromen zu verzichten. „Es werden immer nur die ursprünglichen Kräuter und Früchte verwendet, wie sie sind.“

Die Produktion gibt es bereits seit 1936. In der dritten Generation führt Ulrike Schneider das Unternehmen. Ihr Großvater, Walter Schneider, hat die Firma damals gegründet, und bis 1972 geleitet. Nach dessen Tod lenkte Günter Schneider die Geschicke bis 2007. „Die Essigfabrik war früher eine Scheune.“ Das Gebäude stamme aus dem Jahr 1917. 2013 wurde in der Produktion alles neu gemacht. Die Holzfässer, in denen einst Schneiders feiner Tafelessig heranreifte, mussten zugunsten der großen Vorratsbehälter aus Edelstahl weichen. Etwa 70 000 Liter Tafelessig werden pro Jahr produziert. Obwohl die Senfherstellung in der Firmengeschichte vergleichsweise jung ist, sei beides gleichwertig. „Der Senf bietet mehr Möglichkeiten, sich kreativ auszuprobieren.“ Im Sortiment gibt es etwa Nudeln aus Senfmehl, Senfblütenhonig oder Senfpesto. Aber auch der Bereich Essig soll perspektivisch weiter ausgebaut werden. „Wir sind gerade dabei, was mit Balsamico und Schokolade zu probieren“, verrät Ulrike Schneider.

