Colditzer Straße für vier Tage gesperrt

Das Haus an der Colditzer Straße 4 in Leisnig, das im September 2015 ausgebrannt ist, wird derzeit wieder aufgebaut. Dafür benötigen die Handwerker in der kommenden Woche mehr Platz. Wie Uwe Dietrich vom Ordnungsamt der Stadt Leisnig mitteilt. wird von Dienstag bis 24. Februar der Bereich vor dem Haus auf beiden Fahrbahnseiten gesperrt. Wer also vom Zentrum kommend zum Krankenhaus fahren will, muss einen anderen Weg wählen. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Im März soll Richtfest gefeiert werden. (DA/sig)

