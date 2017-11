Cold as Ice, Air Jordan und Fürlli haben die Nase vorn Die 14. Streetballnacht zieht rund 200 Spieler nach Coswig. Sie bieten tollen Sport und spannende Spiele.

Am vergangenen Freitag fand erneut die Coswiger Streetballnacht, mit an die 200 Teilnehmern eines der letzten großen Turniere dieser Art in der Region, statt. Bereits am frühen Nachmittag kämpften die jüngsten Teilnehmer/innen der Grund-, Oberschulen und Gymnasien aus der Region Radebeul/Meißen und Dresden um die begehrten Podiumsplätze.

Dabei ragten besonders die Basketballer des Pestalozzi Gymnasium Dresden, Gymnasium Coswig, GS Weinböhla sowie der GS Moritzburg hervor, die sich durch ein gutes spieltechnisches Verständnis die vordersten Podiumsplätze in den jeweiligen Kategorien sichern konnten. Im Turnier „Jugend trainiert für Olympia“ der älteren Schüler siegten in der Begegnung des Sankt Afra Gymnasium gegen das Lößnitzgymnasium Radebeul die Sportler aus Meißen.

Auch die traditionelle Abendveranstaltung war wieder mit gut 20 Teams in den Altersklassen Jugendliche unter 18 Jahren, Männer sowie gemischten Teams aus Männer und Frauen gut besucht. Ein Mix aus spielerisch kämpferischer Leistung und technischer Versiertheit garantierte den Zuschauern eine Vielzahl packender Begegnungen.

Insbesondere in der traditionell stärksten Gruppe der Männer lieferten sich die beiden Sieger der Vorjahre im Finale wieder ein überaus spannendes Duell, welches dieses Mal das Team „Cold as ice“ für sich entscheiden konnte. Bei den Jugendlichen unter 18 Jahren siegte das Team „Air Jordan“, und die Kategorie mit gemischten Teilnehmern entschied die Mannschaft unter dem Namen „Fürlli“ für sich. (Sabine Ilgner)

