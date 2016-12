Coladosen statt Christbaumkugeln Zum wiederholten Mal sind Bäume und Büsche am Radweg zwischen Weißwasser und Krauschwitz mit Müll behängt.

Alu-Dosen entlang des Radwegs. Ein ungewöhnlicher Baumschmuck. © 3ii/ daniel schaefer

Weihnachten steht vor der Tür und langsam denken all diejenigen ans Schmücken des Christbaums, die sich rechtzeitig darum gekümmert haben. Wie am Radweg entlang der B 156 zwischen Weißwasser und Krauschwitz unschwer abzulesen ist, geht Schmücken auch ohne eigenen Baum. Die Büsche, Bäume und Sträucher am Rande des Weges sind mit Alu-Dosen, Plastedeckeln und -flaschen, Kaffeebechern und Einkaufstüten behängt. Das Bemerkenswerte an der zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftigen Weihnachtsdekoration ist die Höhe, in der der meiste Müll aufgehängt wurde. Dosen, Becher und Flaschen dümpeln meist gut drei bis vier Meter über dem Boden in den Ästen. Schwerpunkte sind kurz nach dem Ortsausgang Weißwasser und am Abzweig nach Gablenz. Vor dem Ortsschild Krauschwitz hängen derzeit die meisten Gegenstände.

Wer für die im Vorbeifahren nicht unbedingt wahrnehmbare Weihnachtsdeko verantwortlich ist, ist unklar. Polizei, Straßenbauamt und die Kommunen tappen im Dunkeln. Beobachter glauben, dass es sich um eine Einzelperson, eventuell eine kleine Gruppe handelt.

Die Baumschmuckaktion findet nicht zum ersten Mal statt. Schon im vergangenen Jahr war eine Häufung von Müll in den Ästen entlang des Radwegs zu bemerken. Konzentriert traten die Flaschen, Becher und Tüten dann kurz vor Ostern in diesem Jahr auf – tatsächlich so, als würden sich der oder die Verursacher am Jahreslauf orientieren. Nach der nächsten Reinigungsaktion durch die Straßenmeisterei Weißwasser ist der Müll dann wieder aus den Ästen verschwunden, wie im Sommer, als sich der Weg komplett müllfrei zeigte.

