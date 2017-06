Clowns trotzen dem Regen

Zum Pfingstfest in Oberottendorf sorgten am Sonntag Clown Flüpsü mit seinen Freund Pepino trotz Regens für ein buntes Programm. Zum Glück zeigte sich die Sonne am Sonnabend und am Montag öfter und das Pfingstfest musste nicht sprichwörtlich ins Wasser fallen.Foto: Steffen Unger

