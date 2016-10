Clip-Hersteller will ins Gewerbegebiet Die CT Cliptechnik möchte ihren Geschäftssitz nach Zaschendorf verlegen. Eine freie Fläche soll dafür schon ausgewählt sein.

Hier ins Gewerbegebiet Meißen-Ost will die Firma umziehen. © Jürgen-Michael Schulter

Der Meißner Clipanlagen-Hersteller CT Cliptechnik will sich vergrößern. Dafür beabsichtigen die Verantwortlichen einen Umzug von der Niederauer Straße 26-28 ins Gewerbegebiet Meißen-Ost. Der Verwaltungsausschuss will dazu am kommenden Mittwoch die Eintragung eines Ankaufsrechts befristet bis zum 31. Mai 2018 für den Dienstleister, der Verschlusstechnik für Industrie und Handwerk herstellt, beschließen. Bei der betreffenden Fläche handelt es sich um ein 8 500 Quadratmeter großes Areal an der Ecke Ziegelstraße/Jägerstraße. Der relativ lange Zeitraum des Vorkaufsrechts deutet darauf hin, dass CT nicht schon in den nächsten Monaten umziehen wird, sondern die Veränderung strategisch plant.

Klar ist, dass die Auftragslage so gut ist, dass CT expandieren und deshalb die bisherigen Mieträumlichkeiten verlassen möchte. Das Ankaufsrecht wird laut Vorlage des Beschlusses für den Erwerber im Grundbuch gesichert. Dafür zahlt der Interessent jährlich fünf Prozent der Kaufsumme. Diese beträgt für die Gesamtfläche circa 170 000 Euro. Die Firma CT stellt Clipmaschinen und Vollautomaten her. (SZ/mhe)

zur Startseite