Clevere Antworten auf die Zerreißprobe Die Rhein-Neckar Löwen trotzen dem Termin-Irrsinn im Handball auch in Leipzig – und Millionen Zuschauer sehen dabei zu.

Heute Leipzig, morgen Barcelona. Für die Rhein-Neckar Löwen mit ihrem überragenden Spielmacher Andy Schmid (gelbes Trikot) sind diese Tage eine noch nie dagewesene Zerreißprobe – die sie meisterlich bewältigen. © fotostand

Sie träumten vom ersten Mal beim ersten Mal, vom ersten Sieg gegen die neue deutsche Übermannschaft zu bester Fernsehzeit – und kassierten fast die höchste Niederlage seit dem Bundesliga-Aufstieg. Für die Handballer des SC DHfK Leipzig war der Samstagabend in vielen Belangen überaus schmerzhaft wie lehrreich.

Ob die in der ARD übertragene 23:29-Pleite gegen den deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen allerdings auch die erhoffte Werbung in eigener Sache war? Immerhin saßen bei dem ersten Bundesliga-Livespiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen überhaupt durchschnittlich 1,59 Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten und weitere gut 5 000 in der Halle. Sie wurden gut unterhalten und erlebten darüber hinaus ein kleines Spektakel, sofern sie mit den Gästen aus Mannheim sympathisierten oder zumindest Freunde des Handball sind.

Allein die zwei Schweden, der sensationell haltende Torwart Mikael Appelgren und der treffsichere Rückraumrechte Alexander Petersson, sorgten für unzählige Aha-Momente und ließen selbst ihren Trainer kurzzeitig durcheinanderkommen. „Wenn man in Leipzig mit“, setzte Nikolaj Jacobsen an, musste dann aber überlegen, „ich glaube, sechs Tore waren es. Wenn man so gewinnt, ist man sehr zufrieden.“

Elf Spiele in den nächsten 45 Tagen

Tatsächlich hätte der Sieg viel höher ausfallen können, unter normalen Umständen sogar müssen. Aber was ist schon normal, wenn seine Mannschaft nicht mal 24 Stunden nach dem Ende der Bundesliga-Partie in Leipzig wieder spielen muss, und zwar Champions League in Barcelona?

Doch auch dort spielten die Mannheimer meisterlich. Das 26:26 gegen das katalanische Weltklasse-Team feierten sie wie einen Sieg – allerdings nur kurz.

Denn die Termin-Hatz ist für die Rhein-Neckar Löwen, die seit Saisonbeginn Ende August bereits 19 Pflichtspiele zu absolvieren hatten, damit nicht vorbei. Jetzt folgen elf Spiele bis kurz vorm Jahreswechsel sowie danach die EM in Kroatien und dann die entscheidenden Wochen in der Meisterschaft und den Pokalwettbewerben.

Kräfte sparen, Körper schonen, Konzentration hochhalten – und am Ende gewinnen. Die Löwen haben das eindrucksvoll verinnerlicht. Regelrecht vorgeführt, sagte DHfK-Kreisspieler Alen Milosevic, hatten sie Leipzig und führten in der 50. Minute mit elf Toren Vorsprung. Dabei lag der Gastgeber zur Pause nur mit 13:15 zurück. Doch plötzlich drohte dem SC DHfK ein Debakel ungeahnten Ausmaßes. „Wir haben uns dagegengestemmt“, fand Rückraumspieler Andreas Rojewski.

Das war jedoch nur die halbe, die geschönte Wahrheit. Nur weil die Mannheimer in der Schlussphase in Gedanken wohl schon in Barcelona waren, fiel das medizinische Bulletin danach einigermaßen verträglich aus. Rückraumspieler Tobias Rivesjö habe sich die Hand gebrochen, sagte Leipzigs Trainer André Haber, und die Mannschaft „eine blutige Nase geholt“.

Dass der zu befürchtende Kollaps ausblieb, war den Gästen zu verdanken – und ihrer ungewöhnlichen Art, mit den Kräften zu haushalten. Jacobsen wechselte nämlich nicht etwa die Stammformation aus, sondern tauschte den Torwart zugunsten eines siebenten Feldspielers. Mit der Überzahl, erklärte der Trainer, sei es einfacher gegen eine starke Abwehr. Dass leichte Ballverluste den Leipzigern drei Treffer in Folge ins verwaiste Mannheimer Tor ermöglichten, ärgerte Jacobsen dennoch.

Dabei beließ es der Däne aber nicht zuletzt wegen der terminlichen Umstände. In Gedanken war auch er schon 1 400 Kilometer weiter. „Jetzt habe ich noch sieben frische Leute für Barcelona, denn es ist schwerer, zweimal 30, 35 Minuten zu spielen“, sagte er, schonte tags darauf etliche Leistungsträger und erinnerte noch mal daran, dass es am Donnerstagabend mit der Bundesliga in Melsungen auch schon weitergeht sowie am Samstag dann im mazedonischen Skopje.

Während die Mannheimer also weiter unterwegs sind, darf Leipzig weiter träumen vom ersten Sieg gegen die Löwen. Die nächste Chance gibt es im Pokalviertelfinale im März – gegen eine womöglich ausgebrannte, überspielte Übermannschaft.

