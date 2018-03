Clevere Altenpfleger-Azubis Das BSZ Großenhain besticht durch eine extrem niedrige Durchfallquote. In anderen Städten sieht es schlimm aus.

Die Ausbildung zum Altenpfleger am Großenhainer Berufsschulzentrum „Karl Preusker“ zählt zu den besten in Sachsen. © BSZ Großenhain

Großenhain. Die Ausbildung zum Altenpfleger am hiesigen Berufsschulzentrum „Karl Preusker“ zählt zu den besten in Sachsen. Das geht aus einer Statistik hervor, die das Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz Anfang März veröffentlichte. Danach gab es in den letzten fünf Jahren insgesamt 67 Großenhainer Absolventen, die die Ausbildung abgeschlossen haben. Lediglich 2016 gab es einen Azubi, der die Altenpfleger-Ausbildung nicht beendete.

In etwa einem Drittel der 63 sächsischen Bildungseinrichtungen, an denen Altenpfleger ausgebildet werden, gab es im vergangenen Jahr Durchfaller. Am höchsten war die Anzahl der sogenannten Abgänger am Privaten Berufsschulzentrum „Leonardo da Vinci“ in Zwickau. Von 52 Azubis schafften nur 25 die Prüfungen. Das ist eine Durchfallquote von rund 52 Prozent. Sachsenweit lag sie 2017 bei durchschnittlich 6,8 Prozent.

Am höchsten ist die Durchfallquote bei den Krankenpfleger-Azubis. Letztes Jahr lag sie landesweit bei 18 Prozent, im Vorjahr sogar bei 21 Prozent.

