Kolumne: Wellers Woche Clever investiert Das Rathaus hat eine Abstimmungsanlage, die den Stadtrat ersetzen könnte.

Sitzung im Dresdner Stadtrat. © Andreas Weihs

Abstimmen per Knopfdruck, kein lästiges Durchzählen mehr – das spart Zeit und es verzählt sich fast garantiert auch niemand mehr. Also, theoretisch. Denn die elektronische Abstimmungsanlage, die Dresden angeschafft hat, birgt Tücken.

26 Ja-Stimmen, 13 Nein- und keine Enthaltung. Das ergibt bei 61 anwesenden Stadträten keinen Sinn. Also, nächster Versuch: 39 Ja-Stimmen, keine Nein- und keine Enthaltung. Haut wieder nicht hin. Bei der Stadtratssitzung am Donnerstag sollte die Anlage endlich durchstarten, nachdem sie drei Wochen zuvor irgendwie nicht wirklich funktionierte. Aber es wurde wieder von Mitarbeitern gezählt, auf die altmodische Weise, aber verlässlich.

Später kommt sie wieder zum Einsatz und verkündet eine Ablehnung, mit zehn zu 27 Stimmen, tatsächlich kam beim Zählen eine Zustimmung heraus: 37 zu 27 Stimmen. Doch wer nun denkt, die 32 500 Euro für die Anlage sind eine Fehlinvestition, irrt. Vielleicht waren die Ergebnisse sogar gewollt. Da die Stadträte häufig den Eindruck vermitteln, sie wüssten nicht, was sie tun. Einfach mal den Zufallsgenerator anwerfen und schauen, was rauskommt.

Das ist das Zukunftsmodell für Dresden. Dann sind Farbenspiele egal: Rot-Grün-Rot oder schwarz-brauner Mist – wie beim Demokratie-Programm – könnten Geschichte sein. Für den Übergang bräuchte man noch Stadträte, um eine Art Schauspiel durchzuführen. Heißt, es könnte weiter so getan werden, als würde über Politik diskutiert. Vorteil: Die Räte können kontinuierlich reduziert und irgendwann ganz durch Laiendarsteller ersetzt werden. Oder durch Maschinen, mit einem Phrasen-Programm. Das kostet weniger und wahrscheinlich merkt es noch nicht mal jemand. Am Ende macht ja die Verwaltung eh, was sie will.

