Claus Höhne ist nicht mehr bei Drei Herren Der mit seinen Weinen mehrfach ausgezeichnete Kellermeister hat das Weingut verlassen, informiert die Unternehmensleitung.

Inhaber Rainer Beck informiert über den Ausstieg des Kellermeisters Claus Höhne aus dem Weingut Drei Herren. © Archivfoto/Andreas Weihs

Zum 1. März hat im Radebeuler Weingut Drei Herren die Leitung der Arbeit in Weinberg und Keller gewechselt. Darüber informierte am Wochenende Rainer Beck, der Inhaber des Weingutes an der Radebeuler Weinbergstraße. Neuer Weinbergsleiter und Kellermeister ist Jacob Öhler, der sich bereits für den Ausbau des Jahrgangs 2016 hauptverantwortlich zeichnet, so Beck.

Jacob Öhler, Jahrgang 1982, war seit April 2012 im Weingut tätig. Seine Ausbildung zum Winzer absolvierte er von 2003 bis 2005 am Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg im Breisgau Blankenhornsberg. Während eines nachfolgenden, längeren Auslandsaufenthaltes arbeitete er auch mehrere Jahre als stellvertretender Leiter eines landwirtschaftlichen Bio-Betriebes. Von Oktober 2014 bis September 2016 durchlief er im fränkischen Veitshöchheim eine zusätzliche Ausbildung zum Techniker für Weinbau und Önologie und schloss diese mit dem Meisterpreis des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ab. Seit dem 1. Oktober 2016 ist er wieder bei Drei Herren, so Beck.

Jacob Öhler löst damit den bisherigen Weinbergsleiter und Kellermeister Claus Höhne ab, dessen Tätigkeit in der Vergangenheit wesentlich dazu beitrug, dass unser Betrieb als bisher einziges sächsisches Weingut von der Deutschen Lebensmittelgesellschaft (DLG) in die Liste der Top 100 der deutschen Weinerzeuger aufgenommen wurde, schreibt Beck. „Drei Herren sagt ihm dafür herzlichen Dank.“

Im vorigen Jahr hatte bereits die für den Vertrieb zuständige ehemalige sächsische Weinkönigin Antje Wiedemann das Weingut verlassen. Hintergründe zu den personellen Veränderungen wurden nicht genannt.

Der Kunstprofessor Rainer Beck, Claus Höhne und Wiedemann gehörten zu den Gründern des Weingutes unterhalb des Hermannsberg. In den letzten Jahren wurden wesentliche Investitionen vorgenommen, so in einen komplett neuen Keller im Weinberg.

Das Weingut bewirtschaftet etwa fünf Hektar Rebfläche. (SZ/per)

