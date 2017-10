Citymanagerin macht „Bespaßung“ keinen Spaß Anne Hasselbach ließ zwei Jahre Kreativarbeit für die Innenstadt Revue passieren. Sie würde gern weitermachen, wünscht sich aber mehr Rückhalt im Rathaus.

Seit mehr als drei Jahren ist Anne Hasselbach Citymanagerin in Kamenz. Dies ist nur ein Teilzeitjob, der weiterhin viel ehrenamtliches Engagement verlangt. Die 43-Jährige würde gern weiter machen, allerdings kam sie sich zuletzt zwischen Bürgerschaft und Stadtverwaltung zerrieben vor. „Ich brauche mehr Rückhalt im Rathaus“, sagte sie jetzt im Finanzausschuss. © Rene Plaul

Mit einiger Spannung wurde am Mittwochabend im Finanzausschuss des Stadtrates der Tagesordnungspunkt „Bericht City-Management“ erwartet. Anne Hasselbach, städtische Teilzeit-Freiberuflerin mit hohem Kreativpotenzial, und auch die Verwaltung selbst waren aufgerufen, die vergangenen zwei Jahre der Innenstadtbelebung zu rekapitulieren. Spannend sollte dies vor allem vor dem Hintergrund sein, dass Anne Hasselbachs Vertrag mit der Stadt am 31. Dezember endet. Das Rathaus hat mehrfach signalisiert, dass man mit ihr als Citymanagerin gern weiterarbeiten würde. Der Stadtrat soll zur Personalie im November, spätestens Dezember entscheiden, heißt es. Ob die 43-Jährige weiter macht, ließ sie in ihrem nicht nur sachlichen, sondern auch emotionalen „Rechenschaftsbericht“ überraschend offen. „Ich wünsche mir mehr Verständnis für den Begriff Management“, sagte Anne Hasselbach. Sie wolle mehr in die Diskussionsprozesse einbezogen sein, die ihr ureigenes Verantwortungsgebiet betreffen, also die Belebung des Marktes und der Bautzner Straße über ein „öffentlich-privates Netzwerk“. Letzterer Begriff aus der Projektbeschreibung umreißt das Thema treffend: Das Citymanagement mit seinen 60 bezahlten Stunden im Monat (das sind 15 in der Woche) tritt als Mittler zwischen der Verwaltung und den Händlern sowie Gewerbetreibenden auf. Im Grunde also sogar für die Bürgerschaft als Ganzes, die ja an einer lebendigen Innenstadt im Mittelzentrum Kamenz interessiert sein müsste. „Wenn meine Tätigkeit von Händlern als Bespaßung abgetan oder in der Verwaltung eher als Belästigung empfunden wird – dann macht sie mir keinen Spaß.“ Sie wolle keinesfalls zwischen Rathaus und Bürgern zerrieben werden, sagte sie, wobei sie ihre Lernwilligkeit und -fähigkeit betonte.

Die Citymanagerin hätte sich zum Beispiel gewünscht, dass sie in die konkrete Marktplatzumgestaltung einbezogen worden wäre. Sie erinnerte an den mit 6 000 Euro dotierten Anerkennungspreis im Wettbewerb „Ab in die Mitte!“, den die Stadt mit einem variablen Aufenthaltsmodul für den Markt gewonnen hatte. Es sei offenbar nicht möglich gewesen, ein Stadtmöbel-Projekt auch nur im Ansatz in die jetzige Umgestaltung aufzunehmen. „Sollen Familien am Sonntag auf dem Markt Platz nehmen können? Ist das vorgesehen?“ Anne Hasselbach hätte auch gern Ideen in die künftige Wochenmarkt-Ausgestaltung eingebracht. „Womöglich könnte man den Donnerstag entkrampfen, in dem zusätzlich auch der jetzt gut angenommene Schulplatz mitgenutzt würde?“

Mut wird bewundert

Die kritischen Ansätze änderten nichts an der insgesamt positiven Bilanz ihrer Arbeit, die vom Ausschuss mehrheitlich ausdrücklich gewürdigt wurde – vor allem die Qualität der Einkaufssonntage und das äußerst schwierige Leerstandsmanagement, das freilich zumeist noch auf temporäre Zwischennutzungen hinausläuft wie zum Beispiel beim Testshop. Mit der Bautzner Straße 17 gegenüber wurde aber zuletzt bereits eine echte Belebung erreicht. Am Projekt hatte sich mit einer ganz eigenen Idee auch die Fachhochschule Dresden beteiligt, wobei die Citymanagerin immer wieder auch auf externen Sachverstand für die Innenstadtbelebung setzt.

Im Finanzausschuss erhielt sie insbesondere von Stadtrat Wolfgang Schubert (Linke) Zuspruch: „Ich bewundere den Mut von Anne Hasselbach, immer wieder gegen die Trägheit der Kamenzer anzurennen.“ Ihre Kreativität müsse auch in Experimentierbereitschaft münden, was einen „Paradigmenwechsel“ in der Verwaltung verlange: „Die Frage, wie etwas gehen könne, muss Vorrang haben vor der Frage, warum es partout nicht gehe.“ Unterstützung kam auch von anderen Räten. Stadtrat Marco Peltzer (fraktionslos) regte an, dass das City-Management öfter im Stadtrat behandelt wird. „Dann könnte man auch Unstimmigkeiten eher bereden und ausräumen.“

OB Roland Dantz erinnerte daran, dass Stadtumgestaltungsprozesse viel Arbeit über die Idee hinaus machen. Bäume auf dem Markt z. B. seien ja nur möglich, weil sich die Verwaltung mit Vehemenz beim Denkmalschutz für die Umsetzung der Idee von Sandro Gebler und City-Management eingesetzt habe. „Für eine noch stärkere Mitwirkung der Bürgerschaft gibt es gerade in den Stadtratsausschüssen noch Reserven.“ Der OB wandte sich gegen eine „Selektion“ des Engagements in Kamenz die er offenbar in der Stadtwerkstatt in der Luxemburgstraße sieht. CDU-Stadtrat Maik Weise, der selbst in der AG Bürgerwiese engagiert ist, sieht dies nicht so: „Wir laden niemanden aus.“ Linken-Stadtrat Thomas Lieberwirth möchte nicht, dass Umgestaltungsideen nur im Rat oder in den Ausschüssen zur Sprache kommen sollen. „Das braucht viel mehr Akteure – zum Beispiel in einer AG Stadtentwicklung.“

