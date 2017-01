Citymanager warnt vor teurem Parkticket Die Stadt will die Gebühren erhöhen. Das trifft auch viele Händler, aber manche könnten davon profitieren.

Citymanager Jürgen Wolf fürchtet, dass die geplante Erhöhung der Parkgebühren sich auf den Handel im Zentrum auswirkt. © S. Ellger

Drogendealer am Wiener Platz, montägliche Demos, der Streit um die verkaufsoffenen Sonntage – die Innenstadthändler hatten es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Mit verschiedenen Aktionen kämpft Citymanager Jürgen Wolf für ein gefülltes Zentrum. Nun werden ihm erneut Steine in den Weg gelegt. Die sind allerdings ganz anderer Art. Der Citymanager ist sich sicher: Die Verlierer der geplanten Parkgebührenerhöhung werden die Händler in der Innenstadt sein.

Um 50 Cent pro Stunde will die Stadt die Gebühren erhöhen. In der Zone 1 unmittelbar im Zentrum wären dann zwei Euro fällig, in Zone 2 und der Äußeren Neustadt kostet die Stunde dann einen Euro. Auch die Preise für die Tagestickets sollen angehoben werden (die SZ berichtete).

„Jedes Signal, das dem Autofahrer suggeriert, dass die Innenstadt schlecht erreichbar ist, ist schlecht für den Handel“, sagt auch Citymanager Wolf. Ob das gesperrte Straßen, Stau oder nun die Erhöhung der Parkgebühren sei. „Ich würde mir von der Stadt wünschen, dass sie in solchen Dingen vorsichtiger vorgeht“, so der Citymanager. Es gehe nicht darum, dass es teurer werde. Sondern darum, wie kommuniziert und argumentiert wird. „Würde die Stadt sagen, dass so Anreize für die Nutzung von ÖPNV und Fahrrad geschaffen werden sollen, wäre das nachvollziehbar“, sagt Wolf. Stattdessen gehe es aber nur darum, Geld in den Haushalt zu spülen. So etwas verärgere die Leute und wirke sich auch auf den Innenstadthandel aus.

„Seinen Arbeitsplatz wird man aus der Innenstadt wohl kaum verlegen, nur weil das Parken teurer wird.“ Beim Thema Einkauf seien die Leute aber viel flexibler. Schließlich gibt es heutzutage genug andere Möglichkeiten als den Weg in die Innenstadt. So könnte beispielsweise das Online-Shopping, das den Einzelhändlern ohnehin Konkurrenz macht, weiteren Zulauf bekommen. Aber auch die großen Zentren an der Peripherie wie der Elbepark oder der Kaufpark Nickern, die kostenlose Parkplätze zur Verfügung stellen, könnten als Gewinner hervorgehen.

Die stehen ohnehin seit Jahren auf der Gewinner-Seite, meint Jörg Pietsch. Seit 2006 betreibt er die Jack-Wolfskin-Filiale an der Prager Spitze, eröffnete später noch ein weiteres Geschäft in der Altmarktgalerie. Schon seit Jahren kämpft der Geschäftsmann mit sinkenden Umsatzzahlen. Vor allem die Kunden aus dem Umland würden fern bleiben, weiß er aus Erhebungen in seinen beiden Filialen. Seine These: Gerade Bautzner, Freiberger und Co. bevorzugen die Zentren am Stadtrand wegen der günstigen Lage. Durch die steigenden Parkgebühren könnte sich diese Tendenz noch verstärken.

Da ist sich Gordon Knabe, Manager des Elbeparks allerdings nicht so sicher. „Das ist davon abhängig, wie attraktiv die Partner in der Innenstadt sind“, sagt er. Wenn der Kunde ein Stammgeschäft hat, werde er sich wohl kaum von den steigenden Gebühren davon abhalten lassen, dieses auch aufzusuchen. „Hat er hingegen keine Präferenzen, wird er künftig wohl eher den Elbepark ansteuern“, so der Centermanager. Er meint aber, dass man die Loyalität der Kunden nicht unterschätzen sollte. Im Elbepark seien fast 90 Prozent der täglich zwischen 40 000 und 50 000 Besucher Stammkunden. „Selbst wenn die Zahlen nach Erhöhung der Gebühren steigen sollten, wird es nur schwer zu beweisen sein, dass das auch der Grund ist“, sagt Knabe.

Zumal es auch in der Innenstadt Alternativen gibt. So haben die Betreiber der Parkhäuser an der Weißeritzstraße sowie an der Centrum-Galerie bereits angekündigt, die Tarife nicht anzuheben. Gerade in der Centrum-Galerie ist dann günstiges Parken möglich. (mit SZ/noa)

