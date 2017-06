Citybus startet am Montag Das neue Nahverkehrs-Angebot geht in die Testphase. Die Stadt hofft auf viele Nutzer.

Pirna. In der Schublade lagen die Pläne schon lange, jetzt werden sie in die Tat umgesetzt: Ab Montag gibt es ein neues Nahverkehrsangebot in Pirna, den Citybus. Oberelbische Verkehrsgesellschaft OVPS und Stadtverwaltung haben das Projekt gemeinsam auf die Beine gestellt, es läuft für zunächst zwei Jahre.

Der Citybus startet wochentags zwischen 8.30 und 18 Uhr halbstündlich vom Busbahnhof und dreht eine Runde über Elbeparkplatz, Markt, Obere Burgstraße, Nicolaistraße, Breite Straße und Gartenstraße zurück zum Busbahnhof. Man erreicht so die wichtigsten Nahverkehrs-Anschlüsse, zudem bringt der Bus Altstadt-Bewohner mit dem Halt in der Nicolaistraße in die Nähe eines Supermarkts (Netto) und der Ärztehäuser am Felsenkeller. Sonnabends fährt der Bus zwischen 8.30 und 14 Uhr, ebenfalls im Halbstundentakt. Zu Veranstaltungen wie der Einkaufsnacht soll es Sonderfahrpläne geben.

Wer für 1,50 Euro (ermäßigt 1 Euro) einen Citybus-Fahrschein löst, kann den Bus den gesamten Tag lang ohne Zeitbegrenzung nutzen. Wer ohnehin einen gültigen Nahverkehrs-Fahrschein für die Zone Pirna hat (Zeitfahrschein, Monats- oder Schülerticket etc.), nutzt den Citybus ohne zusätzliche Kosten. Die erste Fahrt des Busses beginnt am Montag um 8.30 Uhr am Busbahnhof. (SZ)

