Citybus fährt in neuem Gewand Das Stadtmarketing lässt den Bus in Pirna mit Sandsteinmotiven bekleben – für einen bestimmten Zweck.

Steinerne Flanke: Pirnas beklebter Citybus. © Andreas Weihs

Der Pirnaer Citybus kommt jetzt leuchtend orange in neuer Optik daher: Das Stadtmarketing ließ die Großkarosse der Innenstadtroute neu gestalten und kam auch für die Kosten des neuen Buskleides auf. Außen zieren den Bus jetzt großformatige Sandsteinmotive, passend zu dem Reklame-Spruch: „Pirna – Sandstein voller Leben“. Der Citybus, sagt Sabine Schlechtiger vom Stadtmarketing im Pirnaer Rathaus, sei nun ein richtiger Hingucker geworden. Genau das hatten die Werber beabsichtigt: Für sie ist der Bus ein wichtiger Werbeträger, der möglichst gut zu sehen sein und Lust auf Pirna machen soll. Das Gefährt wurde am Mittwoch bei der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS) neu beklebt, ab Donnerstag ist er wieder regulär unterwegs. Pirna hatte die Citybuslinie generell Anfang Juni dieses Jahres gestartet, der Bus fährt zunächst zwei Jahre – zumindest ist das Projekt so lange finanziert. Der Bus steuert wichtige Ziele im Zentrum an und soll helfen, die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten. (SZ/mö)

