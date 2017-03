City-Hort braucht mehr Platz für Ganztagsangebote Die Situation im Hort der Grundschule auf der Schulstraße in Görlitz ist angespannt. Hinter den Kulissen wird das Thema jetzt behandelt.

Hortkinder an der Schulstraße an der Grundschule 1 in Görlitz © SZ-Archiv/Pawel Sosnowski

Die Beliebtheit fordert ihren Tribut. Immer mehr Schüler drängen an die Grundschule 1, immer mehr platzt sie deswegen aus ihren Nähten. Problem Nummer eins dabei ist der Hort. Schon seit mehreren Jahren wünscht sich die Schule mehr Platz, der 2012 eröffnete City-Hort ist längst zu klein. Regelmäßig werden Kinder umgeleitet, müssen nach dem Unterricht in andere Horte. Jüngst hat Schulleiterin Almut Hentschel in einem Ausschuss den Stadträten von den Platzproblemen berichtet und ihre Sorgen vorgetragen. Nicht öffentlich allerdings, weswegen sie der SZ auch keine Auskunft geben will. „Wir bemühen uns, eine Lösung zu finden“, sagt sie lediglich.

Auch die Stadt hält sich bedeckt, was konkrete Inhalte dieser Bemühungen angeht. „In der intensiven Diskussion ist dann deutlich geworden, dass es vor allem um die Raumnutzung im Zuge für die Ganztagsangebote geht“, sagte Rathaussprecher Wulf Stibenz. Dem steigenden Raumbedarf müsse eine neue Planung auch für die Ganztagsveranstaltungen folgen. So soll nun klar dargestellt werden, welche Räume für den regulären Unterricht benötigt werden und was darüber hinaus der Bedarf für die Ganztagsangebote ist. Mit diesem Ziel sei der Ausschuss auseinander gegangen.

Fakt ist, dass die meisten Eltern für ihre Kinder gern eine Ganztagsbetreuung möchten, inklusive der nachmittäglichen Angebote wie Schach, Töpfern, Handball, Keramik, Theater, Turnen, Aerobic und Holzbearbeitung. Wie viele es genau betrifft, ist unklar. Vor zweieinhalb Jahren lernten 265 Kinder an dieser Schule, schon damals wurde der Mehrbedarf an Hortplätzen auf etwa 50 geschätzt. Inzwischen sind es noch einmal 20 Schüler mehr. Die Hortsituation entspannt das nicht. Damals waren der Ausbau des Dachgeschosses der Schule und die Nutzung eines Gebäudes in der Nähe ins Auge gefasst worden. Letzteres lehnte die Stadt aus Kostengründen ab. Den Ausbau des Schul-Daches bezeichnete sie als „brandschutztechnisch sehr kompliziert, aber nicht ausgeschlossen“.

