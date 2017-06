City-Center wechselt Eigentümer Die israelischen Privatinvestoren verkaufen die „Saschowawiese“ in Weißwasser an eine GmbH aus Düsseldorf.

Das Einkaufszentrum im Herzen von Weißwasser wechselt den Besitzer. © SZ-Archiv/André Schulze

Weißwasser. Das City-Center Saschowawiese auf der Berliner Straße in Weißwasser wechselt den Eigentümer. Ab sofort gehört es zur LCE Deutschland Fünf GmbH & Co.KG mit sitz in Düsseldorf. „Wir freuen uns nun Eigentümer eines Centers mit starken Ankermietern und einem guten Mietermix zu sein.“, so Arno Welskopf, Prokurist bei LCE, in einer Mitteilung vom Freitag. Das Unternehmen übernimmt über die GIPAM GmbH auch das Management des Einkaufscenters im Zentrum Weißwassers.

„Die von uns vertretenen Investoren erwerben Immobilien, um diese dauerhaft zu halten und sind an langfristigen Beziehungen zu Mietern und Geschäftspartnern interessiert.“ sagt Welskopf. Verhandlungen zu weiteren Vermietungen, etwa über eine leerstehende Büroetage laufen.

Die GIPAM ist ein im Jahr 2007 gegründetes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf, die deutschlandweit Immobilien betreut. Die LCE Deutschland wurde 2008 als Tochter eines belgischen Unternehmens gleichen Namens gegründet. Bisher wurde das City-Center durch eine Gesellschaft in Berlin, die CCW City Center GmbH, geführt. Die Eigentumsrechte langen lange bei einer privaten israelischen Investorengruppe. (SZ)

