Citroen stößt mit einem Lastwagen zusammen

Autofahrerin übersieht einen Fußgänger Görlitz. Am Montagmittag ist es in Görlitz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 39-jährige Frau befuhr mit ihrem Peugeot die Straße An der Jakobuskirche und wollte nach links in die Sattigstraße abbiegen. Dabei fuhr sie ein Stück in die schwer einsehbare Sattigstraße, um den Verkehr zu prüfen. Anschließend fuhr sie wieder rückwärts, um Fahrzeuge vorbeizulassen und übersah dabei offenbar einen hinter dem Wagen laufenden Fußgänger. Der 56-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Am Auto entstand kein Sachschaden. (szo)

Lastwagen gerät auf die Gegenfahrbahn Schöpstal. Im Schöpstaler Ortsteil Girbigsdorf ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Pkw gekommen. Der 50-jährige Lkw-Fahrer war auf der Girbigsdorfer Straße in einer Linkskurve kam der Laster zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Während dessen 77-jähriger Fahrer mit dem Schrecken davon kam, wurden die 68-jährige Beifahrerin schwer und der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 16000 Euro. (szo)

Fahrrad aus einem Hausflur entwendet Görlitz. Unbekannte sind am Montagmorgen in ein Mehrfamilienhaus an der Hohe Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten aus dem Hausflur ein weißes Fahrrad der Marke Focus. Das 29-Zoll-Mountainbike hatte einen Wert von rund 600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Technischer Defekt führt zu einem Brand Herrnhut. Am Dienstagvormittag wurden Rettungskräfte zu einem Fahrzeugbrand gerufen. Ein Rover ist auf der B 178n, zwischen den Anschlussstellen Herrnhut und Obercunnersdorf, offenbar aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Der Wagen wurde abgeschleppt. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20000 Euro. (szo)

Werkzeug und Räder aus einer Garage gestohlen Hainewalde. Einbrecher sind in der Nacht zum Montag in Hainewalde in eine Garage auf der Straße Am Butterberg eingedrungen. Die Täter entwendeten diverse elektrische Werkzeuge, zwei Motorkettensägen, einen Satz Kompletträder samt Alu-Felgen sowie eine Axt. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 1800 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

VW-Fahrer fährt im Gegenverkehr auf einem Skoda Ebersbach-Neugersdorf. In Neugersdorf ist es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem VW Caddy die Hauptstraße. Der Mann kam offenbar aufgrund von Unachtsamkeit in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Skoda Octavia zusammen. Dessen 42-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro. (szo)

Wildunfall zwischen Neudorf und Klitten Boxberg. Ein Reh hat am Montagabend für eine Unfall auf der Staatsstraße121 zischen dem Boxberger Ortsteil Klitten und Neudorf gesorgt. Das Tier kreuzte so plötzlich die Fahrbahn, sodass ein 50-jähriger Mitsubishi-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Es kam zum Zusammenstoß. Anschließend flüchtete das Tier in den nahen Wald. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (szo)