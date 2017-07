Citroen rast mit 162 Stundenkilometern in den Autobahntunnel Höchststrafe für Raser: drei Monate Fahrverbot, 600 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister

Görlitz. In der Nacht zum Donnerstag hat ein Messteam des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion an der Zufahrt zum Autobahntunnel Königshainer Berge die Geschwindigkeit kontrolliert. In Fahrtrichtung Görlitz fuhren rund 2 250 Fahrzeuge binnen sechs Stunden durch die Südröhre, in der eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern gilt. 82 davon seien schneller als erlaubt unterwegs gewesen, teilte die Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mit.

Ein Citroen mit Bautzener Kennzeichen fuhr mit einer Geschwindigkeit von 162 Stundenkilometern in den Tunnel. Auf den Raser wird die höchstmögliche Ahndung zukommen, die der Tatbestandskatalog vorsieht: drei Monate Fahrverbot, 600 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister.

Sollte die Bußgeldstelle der Landesdirektion vorsätzliches Handeln des Fahrers begründen können, kann sich die Höhe des Bußgeldes sogar verdoppeln. Die Behörde wird die ertappten Schnellfahrer in den kommenden Wochen anschreiben. (szo)

