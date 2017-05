Citroën kracht in Hauswand

Diebe stehlen Navis und Autositze

Frankenberg/Lichtenau. In den vergangenen Tagen haben Autoknacker gleich mehrfach im Landkreis zugeschlagen. Am Freitag, in der Zeit von 5.50 Uhr bis 9.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines VW Passats ein, das auf der Gunnersdorfer Straße in Frankenberg abgestellt war. Hieraus entwendeten sie das fest eingebaute Navigationssystem mit Radio im Wert von etwa 2.500 Euro – und verursachen zudem einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Bereits einige Tage zuvor ereignete sich in Lichtenau auf der Sachsenstraße ein ähnlicher Fall. Dort waren Unbekannte in der Zeit vom 2. Mai, 3 Uhr bis zum 5. Mai, 10.35 Uhr, in einen abgestellten VW Multivan T5 eingedrungen. Wie das geschah, ist bislang unbekannt. Aus dem T5 hatte die Diebe letztendlich alle sieben Sitze, das Navigationssystem mit Radio sowie einen Multifunktionstisch entwendet. Der Stehlschaden beläuft sich hier auf rund 9.000 Euro. Sachschaden entstand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In beiden Fällen kam am Tatort auch ein Fährtensuchhund zum Einsatz.