Citroen knallt an Ampel Eine Fahranfängerin hatte anscheinend die Kurve nicht so recht gekriegt.

Endstation Ampel in Zittau © Danilo Dittrich

Zittau. Am Donnerstagmorgen ist in Zittau ein Citroen gegen eine Fußgängerampel geprallt. Nach Auskunft von Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz war eine 19-jährige Fahranfängerin mit dem Fahrzeug unterwegs. Als sie von der Görlitzer Straße aus in die Brückenstraße abbiegen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, überfuhr den Bordstein und landete frontal an der Ampel. Die ebenfalls 19-jährige Beifahrerin klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 9 500 Euro.

Wie Tobias Sprunk gegenüber der SZ sagte, könne unangespasste Geschwindigkeit als Ursache für den Unfall nicht ausgeschlossen werden. (szo/cw)

