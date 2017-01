Citroen gerät in Gegenverkehr Eine 36-Jährige ist mit ihrem Wagen auf der Jonsdorfer Straße in Olbersdorf mit einem Audi kollidiert. Wie sich herausstellte, war sie nicht nüchtern unterwegs.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Ein Verkehrsunfall ist am Mittwochabend auf der Jonsdorfer Straße in Olbersdorf passiert. Eine 36-Jährige war mit ihrem Citroen gegen 18.23 Uhr in Richtung Jonsdorf unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache vor einer Rechtskurve in Höhe der Einmündung „Zur Randsiedlung“ in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Audi zusammen, wie ein Polizeisprecher mitteilt. Der 56-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in ein Klinikum gebracht werden. Der Sachschaden an den Autos beträgt rund 18000 Euro. Der Citroen musste abgeschleppt werden.

Die Polizei führte bei der Frau im Zuge der Unfallaufnahme einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,48 Promille. Eine Richterin ordnete noch am Abend eine Blutentnahme an, zu der sie die Beamten begleiten. Zudem entzogen die Polizisten der 36-Jährigen den Führerschein. (szo/tc)

