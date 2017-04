Chrupalla gibt sich siegessicher Bei der Wahlveranstaltung der AfD in Bad Muskau herrscht Heimspielatmosphäre. Reicht das für Berlin?

Bestärkten sich bei der Wahlveranstaltung im Lindenhof am Montag gegenseitig: AfD-Parteivorsitzende Frauke Petry und der Bundestagsdirektkandidat Tino Chrupalla aus Gablenz. © Steffen Bistrosch

In der Werbung steht die Farbe Blau für Seriosität, Sachlichkeit und Vertrauen. Rund um Bad Muskau steht die Farbe in diesen Tagen vorrangig auf Plakaten der Alternative für Deutschland (AfD). Blautöne werden auch für eine Charakterisierung von „kühl“ oder „unantastbar“ verwendet. Wofür steht die AfD? Bei der Wahlveranstaltung mit dem Direktkandidaten Tino Chrupalla und der Bundesvorsitzenden Frauke Petry im proppenvollen Bad Muskauer Lindenhof am Montagabend steht sie zunächst für Masse. Hunderte Sympathisanten, Neugierige oder Beobachter sind der Einladung gefolgt. Die Veranstaltung beginnt mit leichter Verspätung. Vorredner Roberto Kuhnert aus Görlitz stimmt die Anwesenden ein. Dann eröffnet Chrupalla wenig später den Wahlkampf. Bereits mit Applaus begrüßt, macht der 41-jährige Unternehmer im dunklen Zweireiher unaufgeregt gut vierzig Minuten Werbung in eigener Sache. Angefangen von der Alternative im Allgemeinen und Petry im Besonderen als das Gesicht der Partei, widmet er sich anschließend klassischen Positionen der AfD. In rascher Folge werden Themen gestreift wie der Unmut der Bevölkerung, die verfehlte Bundespolitik, der Ruf nach Freiheit und Demokratie, die DDR, hysterische Medien, deutsche Kultur und Sprache, Kritik an multinationalen Konzernen, Krieg, Euro, Schulden, Banken, Nachkriegsordnung, Russland, Gender-Ideologie, Bildung, Putin, Orban, Trump bis hin zu Steinmeier, Merkel und Schulz. Er kritisiert sämtliche im Bundestag vertretenen Parteien. Hin und wieder bemüht er deutsche Dichter und Denker, und manchmal bedient er Klischees: Tradition, Kultur, Heimat. Er positioniert sich leidenschaftlich und macht auch vor einem Zitat der Bundeskanzlerin nicht halt: Wir schaffen das. Und er verspricht Besserung, wenn, ja wenn er es nach Berlin schafft. Der „Deutschlandexpress“ soll dann Fahrt aufnehmen. Wird Chrupalla polemisch, und das wird er, danken die Fans mit Applaus.

Als Petry dann ans Rednerpult tritt, schwillt der Applaus nochmals an. Das Jäckchen um ihre Schultern kaschiert den runden Babybauch nicht. Ansatzlos macht sie dort weiter, wo die Ausführungen ihrer Vorredner endeten. Sie beherrscht Zahlen und Fakten und zelebriert alles unwidersprochen. Sie erklärt die Eckpunkte des Fünfzehn-Punkte-Plans ihrer Partei und fordert zum Nachlesen im Netz auf. Etwas sachlicher und weniger populistisch als ihr Vorredner erklärt sie Positionen der Partei. Im Anschluss soll eine Diskussion in Gang kommen. Fragen werden tatsächlich gestellt. Petry und Chrupalla antworten entspannt und selbstsicher. Im Publikum wird sich heute niemand finden, der ihre Aussagen infrage stellt. Gelächter brandet auf, als ein älterer Herr den Wunsch nach einem AfD-eigenen Radiosender äußert und von der Bühne die Antwort erhält, das sei zu teuer. Aber er könne ja schon mal spenden. Als er verspricht, die AfD zu wählen und später noch in die Partei einzutreten, verlassen bereits die ersten die Veranstaltung.

Wenig später ist Schluss, an der Bühne drängen sich diejenigen, die aus nächster Nähe einen Blick auf die Parteivorsitzende werfen oder ihr die Hand schütteln wollen. Ein paar Fragen noch, Frau Petry, und ein paar Antworten: Warum hat die Politik im April 2017 plötzlich Bad Muskau entdeckt? Schließlich ist in diesen Tagen nicht nur die AfD-Parteivorsitzende zu Gast, sondern auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ein paar Tage später Gregor Gysi (Die Linke)? Petry antwortet trocken. Sie sei gekommen, weil Chrupalla sie eingeladen habe. Und wie sieht sie das absehbare Ende der Braunkohleverstromung in der Lausitz? Petry findet dazu viele Worte. Drei davon lauten: Katastrophe, Fehlentscheidung, irreparabel. Und die Frage, wie denn der dann fällige Strukturwandel aussehen könne, beantwortet sie wie andere vor ihr: Anreize setzen, Bildung, Infrastruktur, Ende der Leuchtturmpolitik, Steuervergünstigungen, innere Sicherheit. Und wie lautet das Wahlziel für die AfD auf Bundesebene? Möglichst zweistellig, so Petry, obwohl die letzten Vorhersagen anders lauten. Und wo sieht sie sich selbst in einem Jahr? Im Bundestag, meint sie nachdenklich. Sie selbst glaube, dass eine Frauke Petry der Partei helfen kann. Nachdenklich streicht sie sich mit der Hand in kreisrunden Bewegungen über den Bauch. „Kein Mensch ist unersetzbar“, sagt sie leise und gibt damit Gerüchten um einen Rücktritt neue Nahrung.

Schon drängen ihre Sicherheitsleute zum Aufbruch. Noch ein paar Hände schütteln, kurzes Foto, weg. Dann zieht Ruhe ein im Lindenhof.

