Chronist erhält Schleifer Bambi Ehrenamtlich Tätige dürfen häufig nur auf ein Dankeschön hoffen – oder einen feuchten Händedruck. Anders in Schleife.

Günter Jainsch erhält aus den Händen von Wolfgang Goldstein (r.) den „Schleifer Bambi“. © Joachim Rehle

Schleife. Wer den Schleifer Ehrenpreis 2016 erhält, blieb bis zum Schluss ein Geheimnis. Am Mittwoch wurde es gelüftet. Der Preisträger heißt Günter Jainsch. Heute Rentner, sei er bereits seit Kindertagen im SV Lok sportlich aktiv gewesen und habe sich in den vergangenen Jahren als verlässlicher Chronist des Vereins erwiesen, so Ortsvorsteher Wolfgang Goldstein in seiner Laudatio. Er würdigte vor allem die ausgewogenen und stets motivierenden Berichte, mit denen Jainsch ein Bild des Vereins beschreibe, das für die Werte der Sportfreunde im Ganzen stehe. Jainsch selbst war von der Ehrung überrascht: „Das hätte ich nie gedacht, dass ich als ältester Sportler hier stehe und den Schleifer Bambi bekomme.“

Der Ehrenpreis wurde nach 2015 zum zweiten Mal vergeben. Insgesamt gingen 14 Vorschläge ein. Fast alle Nominierten waren der Einladung zur Preisverleihung, verbunden mit einem gemeinsamen Abendessen, gefolgt. Jeder einzelne habe sich oftmals über Jahre und ohne großes Aufsehen Verdienste um das gemeinschaftliche Leben im Dorf erworben, so Goldstein.

Da sind zum Beispiel Frank und Manuela Neumann, die als „Faustball-verrückte Familie“ den Nachwuchs betreuen und an vielen Wochenenden mit zu den Wettkämpfen fahren. Da ist Hagen Gahner, der die Sportanlage am Jahnring in einem tadellosen Zustand hält. Das ist Klaus-Dieter Zschirner, der seine Freizeit der Leichtathletik widmet und dabei den Schleifer Läufertag ins Leben gerufen hat. Oder Petra Nakoinz, die sich bei der Feuerwehr engagiert, bei den Kantorkis, im Stickzirkel, und ohne die ein Ostereiermarkt kaum denkbar ist. Oder Marianne Dübler und Regina Krautz, die stets dafür sorgen, dass in der Schleifer Kirche alles da ist, wo es sein soll. Und, und, und….

Der Schleifer Ehrenpreis ist dotiert. Für das Preisgeld stellt der Ortschaftsrat die Sitzungsgelder eines Jahres zur Verfügung. Motor und Initiator ist Wolfgang Goldstein, der nicht nur als Ortsvorsteher ehrenamtlich tätig ist, sondern auch als Gemeinderat. Als zusätzliche Ehrung erhält der jeweilige Preisträger eine Original- Skulptur des Holzbildhauers Thomas Schwarz.

Die Nominierten: M. Dübler, R. Krautz, P. Nakoinz, D. Gloge, H. Hantscho, F. und M. Neumann, S. Panoscha, H. Gahner, R. Fabian, K.-D. Tschirner, H. Schuhmann, R. Richter, B. Juskowiak. – Der Preisträger: Günter Jainsch.

