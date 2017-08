Christuskirche erst 2018 fertig Auch das diesjährige Weihnachtsfest muss in Heidenau nun außerhalb gefeiert werden.

Die Christuskirche in Heidenau vor vier Jahren. © Norbert Millauer

Erst wurde der Umbau der Christuskirche zum Gemeindezentrum teurer, jetzt macht auch noch der Bauboom der Kirchgemeinde zu schaffen. Fehlende Angebote von Baufirmen sorgen nun für weitere Verzögerungen.

Nachdem der erste Fertigstellungstermin Anfang September geplatzt war, gibt es nun keine verbindlichen Aussagen mehr zu einer möglichen Fertigstellung, Eröffnung oder Nutzbarkeit des Gebäudes und der Außenanlagen. Derzeit wird von Mitte des nächsten Jahres gesprochen – wenn keine weiteren Komplikationen im Bauablauf und bei der Finanzierung auftreten. Das heißt, auch das diesjährige Weihnachtsfest muss außerhalb gefeiert werden. Voriges Jahr wurde dafür die Friedhofskapelle genutzt.

Die Stadt hat bereits ihren Zuschuss erhöht, eine Zusage von der Landeskirche gibt es auch, heißt es. Auch die Kirchgemeinde muss ihren Anteil erhöhen und freut sich dabei über weitere Spenden.

Parallel dazu wird am Konzept für die künftige Nutzung gearbeitet. Ziel ist es, auch Angebote für diejenigen zu machen, die bisher kein Interesse an Veranstaltungen in der Kirche hatten. Die Kirche soll so als Gemeindezentrum auch für andere geöffnet werden und damit in der Stadt einen anderen Stellenwert erhalten. (SZ/sab)

