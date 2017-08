„Christo“-Haus ist abgerissen Das Gebäude in Porschdorf war komplett umhüllt und sollte erst mit den Bauarbeiten an der Straße fallen. Das dauerte zu lange.

Das blaue Haus an der Hohnsteiner Straße in Porschdorf ist Geschichte.

Eine Baufirma hat die Fläche beräumt.

Manche hielten es für Kunst. Andere für eine Verschandelung des Ortsbildes. Jahrelang stand an der Hohnsteiner Straße in Porschdorf ein Haus, das komplett verhüllt war. Scherzhaft wurde es „Christo“-Haus genannt, nach dem Künstler, der einst den Reichstag in Berlin verhüllt hatte. Doch die Porschdorfer Verhüllung war keine Kunst und konnte stattdessen weg. Die riesige blaue Plane war nur um das Haus gespannt, damit von dem sanierungsbedürftigen, leer stehenden Gebäude nichts auf die Straße fällt.

Die Immobilie gehört der Stadt Bad Schandau. Dass das mehrstöckige Wohnhaus einsturzgefährdet war, wurde kürzlich eher durch Zufall festgestellt. Ein Teil der Plane hatte sich gelöst. Als sie wieder befestigt werden sollte, wurde ein erheblicher Riss im Mauerwerk entdeckt, heißt es aus der Stadtverwaltung. Damit war die Standsicherheit des Hauses mehr denn je infrage gestellt. In einer Eilentscheidung wurde der sofortige Abriss beschlossen. Für rund 25 000 Euro wurde damit eine Baufirma beauftragt. Inzwischen ist die Fläche beräumt.

Diese Kosten hatte sich die Stadt eigentlich sparen wollen. Zumindest hatte sie gehofft, dass das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) sich an den Kosten beteiligt. Denn die Stadt hat ihre Immobilie nur deshalb leer gezogen und nicht instand gehalten, weil es der Sanierung der Straße im Wege stand. „Das wurde uns bei allen Planungsrunden dazu so erklärt“, erinnert sich Bad Schandaus Altbürgermeister Andreas Eggert. Weil man Ende der 1990er-Jahre in Bad Schandau glaubte, den Straßenbau damit zu beschleunigen, wurde das Haus leergezogen und später verhüllt.

Aus Sicht der Stadt kam es leider anders. Bis heute ist die Planung im Lasuv nicht abgeschlossen, sodass auch kein Beamter tätig werden kann, den benötigten Teil der Immobilie von der Stadt zu erwerben. Eine offizielle Kaufanfrage hat die Stadt auch nicht bekommen, heißt es. Ob sich das Lasuv nun nachträglich an den Abrisskosten beteiligen wird, ist fraglich.

