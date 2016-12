Christmas-Truck stoppt in Rohne

Der Christmas Express vom Reinert-Unternehmen gestern an der Kita in Rohne halt. © Joachim Rehle

Da machen Marit, Annelie, Noah, Lilli und die anderen Mädchen und Jungen von der Kita Milenka in Rohne große Augen. Der Weihnachtsmann kommt nicht nur im Fernsehen und für einen großen Limonadenabfüller mit dem Truck, das tut er auch in der Oberlausitz. Nachdem der Christmas-Express von Reinert-Logistics am Sonntag für das Familienfest der Lausitzer Füchse an der Eisarena Weißwasser haltgemacht hatte, stoppte der Truck am Dienstag in Rohne und Trebendorf.

Als Dank für die kleinen Geschenke und die gelungene vorweihnachtliche Überraschung gab es in Rohne ein Winterlied von Marit & Co. (SZ)

