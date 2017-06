Christliche Sicht auf Migration und Flucht In der Wehlener Radfahrerkirche ist eine neue Ausstellung eröffnet.

Die Schau in der Kirche ist bis 2. Juli täglich von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen.

In der Radfahrerkirche beschäftigt sich derzeit eine Ausstellung mit dem Umgang mit Fremden. Dieter Arndt von der Projektgruppe Radfahrerkirche Stadt Wehlen freut sich, dass die Wanderausstellung „Gott hat den Fremdling lieb“ im Elbtal haltmacht. Diese nimmt zum Anlass, dass sowohl das israelische Volk als auch frühe christliche Gemeinschaften gezwungen waren ihre Heimat zu verlassen. Mit diesem Blickwinkel greift sie die aktuellen Themen Migration und Flucht auf.

Die Ausstellung stellt dafür zum einen die Schicksale Fremder in der Bibel dar. Zum anderen geht sie den biblischen Geboten zum Schutz des Fremden nach und erörtert das biblische Konzept der Gastfreundschaft.

Ausstellungsbegleitend findet am 21. Juni um 19 Uhr ein Gesprächsabend in der Kirche statt. An diesem Abend soll ein offener Dialog über Flucht und Begegnung stattfinden. (SZ/kk)

Bis 2. Juli täglich von 11 bis 17 Uhr, Radfahrerkirche Stadt Wehlen, Eintritt frei

