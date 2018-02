Christliche Ferien bei Erlebnis-Woche

Eine Erlebniswoche für Kinder von 6 bis 12 Jahren veranstalten christliche Gemeinden und Vereine unter Federführung des CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) in Hoyerswerda in der ersten Winterferienwoche, also vom 12. bis 16. Februar. Die Vormittage von 8.30 bis 13.30 Uhr werden im King-Haus an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße verbracht; nachmittags geht es von 14.30 bis 17 Uhr auf die Aktionsbühne des Lausitz-Centers am Lausitzer Platz 1.

An den Vormittagen im Martin-LutherKing-Haus gibt es herausfordernde Bibelgeschichte(n) und verschiedene Workshops. Hier können sich die Kinder zwischen einer Kinderband, einem Puppentheater, Jonglage, Tricks und anderem mehr entscheiden. Die Gruppen präsentieren sich dann am Nachmittag auf der Bühne beziehungsweise arbeiten in der Aktionszeit bei der Aktion „Gutes tun“ mit. (red/JJ)

Anmeldungen sind erbeten bei der Evangelischen Kirchengemeinde Hoyerswerda-Neustadt (Frau Katechetin Silke Linke), Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2 ( 03571 972073)

oder bei der Evangelischen Jugendarbeit (EVJU e.V.), Dorfstraße 82 a in Schwarzkollm ( 035722 32388).

zur Startseite