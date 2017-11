Christine Ruby wieder gewählt Die Radebeuler SPD hat ihren Vorstand neu gewählt. Die bisherige ist auch die neue Vorsitzende.

Christine Ruby © privat

Die Radebeuler Genossen in der SPD haben ihren Vorstand neu gewählt. Die bisherige Vorsitzende des Ortsvereins ist auch die neue – Christine Ruby. Die 62-Jährige hat mehrere Berufe. Sie ist gelernte Mechanikerin, Dekorateurin und war auch Redakteurin. Seit 2014 leitet sie das Bürgerbüro von Martin Dulig auf der Meißner Straße in Radebeul-West.

Dort fand auch die Wahl statt, die gut besucht war, so Christine Ruby. Mit großer Mehrheit wurde auch der bisherige Vorstand im Amt bestätigt. Darüber hinaus konnten zwei neue, weibliche Vorstandsmitglieder gewonnen werden. Als Stellvertreterin wurde Anne-Christin Luther, Krankenschwester, bestimmt. Die Konstitution des neuen Teams ist für den 4. Dezember vorgesehen. Die SPD in Radebeul hat in Radebeul Zuwachs bekommen. Sie zählte vor zwei Jahren noch 37 Mitglieder. Jetzt sind es 50. (SZ/per)

